Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

Ukrajinští vojáci nadále ovládají severní část strategicky důležitého města Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě země a podnikají útoky na ruské jednotky v jeho jižní části, sdělili v úterý agentuře Reuters obránci města ze 7. výsadkového sboru rychlé reakce. Ruská tvrzení o dobytí Pokrovska, Vovčanska a Kupjanska popřel také ukrajinský generální štáb.
Ukrajinské ujištění o pokračují obraně měst na východě země následovalo poté, co ruský vládce Vladimir Putin ocenil ruské velitele, kteří mu podali hlášení o úplném dobytí Pokrovska.
Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov podle Kremlu informoval Putina o „osvobození měst Krasnoarmějsk v Doněcké oblasti a Vovčansk v Charkovské oblasti“. Krasnoarmějsk je sovětský název pro ukrajinský Pokrovsk, okupaci Rusové vydávají za „osvobození“.
Ukrajinské úřady a média odmítly ruská tvrzení o dobytí měst Pokrovsk, Vovčansk a Kupjansk jako dezinformace, lhaní a výmysly. Kyjev v posledních týdnech připouští, že situace u Pokrovska je kritická, odmítá však, že by město zcela padlo do ruských rukou. Ukrajinská strana nepotvrdila ani ztrátu Vovčanska, který leží severovýchodně od Charkova asi pět kilometrů od hranic s Ruskem.
„Ukrajinské jednotky pokračují v obranných operacích na obtížných úsecích fronty, zejména v Pokrovsku, Vovčansku a Kupjansku. Drzá prohlášení vedení agresorské země o ‚dobytí‘ těchto obcí ruskou armádou neodpovídají realitě,“ uvedl v úterý ukrajinský generální štáb. Ruská tvrzení odmítl jako propagandu Kremlu a pokus o ovlivnění účastníků mezinárodních jednání o ukončení války.
Štáb upřesnil, že v Pokrovsku, kde Ukrajinci ovládají severní část města podél železniční trati, utrpěli Rusové těžké ztráty, které jen za posledních 24 hodin přesáhly stovku vojáků. Připustil, že situace ve Vovčansku zůstává napjatá, nepřítel neustává ve snaze o dobytí města, ale ukrajinští obránci „neochvějně drží své pozice“.
Ukrajinský expert upozornil na hlasitá prohlášení Kremlu
„Rusové se v nadcházejících týdnech mnohokrát pokusí vyvinout tlak na frontě a budou to doprovázet hlasitými prohlášeními, ale to vše se děje výhradně pro západní publikum a pro zvýšení sázek v diplomatické hře,“ míní šéf ukrajinského vládního Centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko.
Server Ukrajinska pravda s odvoláním na DeepState, který je považován za blízký ukrajinské armádě, napsal, že ruská armáda dobyla ves Kozacke (dříve zvanou Moskovskoje) u Pokrovska a postoupila v Pokrovsku a Myrnohradu a také u vsi Kamjanske v Záporožské oblasti.
Pokrovsk se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Město bylo dříve důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovska a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.
Dobytí vsí v Záporožské oblasti
Ruské ministerstvo obrany v úterní zprávě o situaci na bojišti zopakovalo tvrzení o dokončení dobývání Pokrovska. Uvedlo také, že ruští vojáci obsadili obce Zelenyj Haj a Dobropillja v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
Toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit. Avšak ruský postup v Doněcké a Záporožské oblasti připustili analytici z už zmíněného projektu DeepState.
Ves Dobropillja v Záporožské oblasti měla před válkou asi čtyři stovky obyvatel. V sousední Doněcké oblasti se nalézá stejnojmenné město Dobropillja, u kterého ruská vojska před časem pronikla přes ukrajinskou obranu, ale podle Kyjeva byla zatlačena zpět ukrajinskými protiútoky.
O tom, že se Rusové zmocnili obce Zelenyj Haj, která se nachází několik kilometrů východně od města Huljajpole, informovala ukrajinská média koncem listopadu. Týž den ukrajinská prokuratura uvedla, že ruští vojáci u Huljajpole „chladnokrevně postříleli“ pět zajatých ukrajinských vojáků.