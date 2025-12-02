Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinští vojáci nadále ovládají severní část strategicky důležitého města Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě země a podnikají útoky na ruské jednotky v jeho jižní části, sdělili v úterý agentuře Reuters obránci města ze 7. výsadkového sboru rychlé reakce. Ruská tvrzení o dobytí Pokrovska, Vovčanska a Kupjanska popřel také ukrajinský generální štáb.

Ukrajinské ujištění o pokračují obraně měst na východě země následovalo poté, co ruský vládce Vladimir Putin ocenil ruské velitele, kteří mu podali hlášení o úplném dobytí Pokrovska.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov podle Kremlu informoval Putina o „osvobození měst Krasnoarmějsk v Doněcké oblasti a Vovčansk v Charkovské oblasti“. Krasnoarmějsk je sovětský název pro ukrajinský Pokrovsk, okupaci Rusové vydávají za „osvobození“.

Ukrajinské úřady a média odmítly ruská tvrzení o dobytí měst Pokrovsk, Vovčansk a Kupjansk jako dezinformace, lhaní a výmysly. Kyjev v posledních týdnech připouští, že situace u Pokrovska je kritická, odmítá však, že by město zcela padlo do ruských rukou. Ukrajinská strana nepotvrdila ani ztrátu Vovčanska, který leží severovýchodně od Charkova asi pět kilometrů od hranic s Ruskem.

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron v Paříži, Francie, 1. prosince 2025

„Ukrajinské jednotky pokračují v obranných operacích na obtížných úsecích fronty, zejména v Pokrovsku, Vovčansku a Kupjansku. Drzá prohlášení vedení agresorské země o ‚dobytí‘ těchto obcí ruskou armádou neodpovídají realitě,“ uvedl v úterý ukrajinský generální štáb. Ruská tvrzení odmítl jako propagandu Kremlu a pokus o ovlivnění účastníků mezinárodních jednání o ukončení války.

Štáb upřesnil, že v Pokrovsku, kde Ukrajinci ovládají severní část města podél železniční trati, utrpěli Rusové těžké ztráty, které jen za posledních 24 hodin přesáhly stovku vojáků. Připustil, že situace ve Vovčansku zůstává napjatá, nepřítel neustává ve snaze o dobytí města, ale ukrajinští obránci „neochvějně drží své pozice“.

Ukrajinský expert upozornil na hlasitá prohlášení Kremlu

„Rusové se v nadcházejících týdnech mnohokrát pokusí vyvinout tlak na frontě a budou to doprovázet hlasitými prohlášeními, ale to vše se děje výhradně pro západní publikum a pro zvýšení sázek v diplomatické hře,“ míní šéf ukrajinského vládního Centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko.

Server Ukrajinska pravda s odvoláním na DeepState, který je považován za blízký ukrajinské armádě, napsal, že ruská armáda dobyla ves Kozacke (dříve zvanou Moskovskoje) u Pokrovska a postoupila v Pokrovsku a Myrnohradu a také u vsi Kamjanske v Záporožské oblasti.

Rusové zabili v Dnipru čtyři lidi a dalších čtyřicet zranili
Následky ruského útoku na Dnipro (1. prosince 2025)

Pokrovsk se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Město bylo dříve důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovska a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.

Dobytí vsí v Záporožské oblasti

Ruské ministerstvo obrany v úterní zprávě o situaci na bojišti zopakovalo tvrzení o dokončení dobývání Pokrovska. Uvedlo také, že ruští vojáci obsadili obce Zelenyj Haj a Dobropillja v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.

Toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit. Avšak ruský postup v Doněcké a Záporožské oblasti připustili analytici z už zmíněného projektu DeepState.

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji
Kus ruské rakety v ukrajinské Dobropillji

Ves Dobropillja v Záporožské oblasti měla před válkou asi čtyři stovky obyvatel. V sousední Doněcké oblasti se nalézá stejnojmenné město Dobropillja, u kterého ruská vojska před časem pronikla přes ukrajinskou obranu, ale podle Kyjeva byla zatlačena zpět ukrajinskými protiútoky.

O tom, že se Rusové zmocnili obce Zelenyj Haj, která se nachází několik kilometrů východně od města Huljajpole, informovala ukrajinská média koncem listopadu. Týž den ukrajinská prokuratura uvedla, že ruští vojáci u Huljajpole „chladnokrevně postříleli“ pět zajatých ukrajinských vojáků.

Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

Ukrajinští vojáci nadále ovládají severní část strategicky důležitého města Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě země a podnikají útoky na ruské jednotky v jeho jižní části, sdělili v úterý agentuře Reuters obránci města ze 7. výsadkového sboru rychlé reakce. Ruská tvrzení o dobytí Pokrovska, Vovčanska a Kupjanska popřel také ukrajinský generální štáb.
před 48 mminutami

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu, informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Belgické deníky Le Soir a L´Echo i agentura AFP s odkazem své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Šéf NATO očekává nové příspěvky do programu PURL na pomoc Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte očekává v příštích dnech nové příspěvky od spojenců do programu nazvaného PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Rutte uvítal úsilí Spojených států o ukončení války na Ukrajině. Jak uvedl, je přesvědčen, že toto úsilí nakonec obnoví mír v Evropě.
14:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů poté, co v září přežili první úder amerických vojáků na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahů proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy. Napsal to server listu The New York Times (NYT).
před 1 hhodinou

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
před 2 hhodinami

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
11:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
před 3 hhodinami

Domobrana bojuje proti banditismu v Nigérii

Venkovské komunity v Nigérii se potýkají s rostoucí krizí banditismu. Podle nigerské Národní komise pro lidská práva zabili bandité nebo povstalci v první polovině roku 2025 nejméně 2266 lidí – více, než činil celkový počet těchto úmrtí za celý rok 2024. První linií obrany se v odlehlých venkovských oblastech, kde chybí oficiální bezpečnostní složky, proto staly dobrovolnické domobrany.
před 4 hhodinami
