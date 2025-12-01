Rusové zabili v Dnipru čtyři lidi a dalších čtyřicet zranili


Čtyři lidi zabil a dalších čtyřicet zranil ruský raketový útok na ukrajinské Dnipro, uvedl úřadující šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Část zraněných je v těžkém stavu. Moskva zaútočila i na Mykolajiv. Výbuchy hlásili rovněž obyvatelé Kaspijsku v jihoruském Dagestánu.

„V tuto chvíli je v Dnipru čtyřicet zraněných. Velká většina z nich je v nemocnicích. Jedenáct poraněných je bohužel ve vážném stavu,“ informoval Hajvanenko v pondělí brzy odpoledne. Pátrací a záchranné práce na zasaženém místě podle něho skončily. Na úterý byl ve městě vyhlášen den smutku, dodala BBC.

Hajvanenko uvedl, že ruská armáda na Dnipro zaútočila v pondělí ráno. Z jeho příspěvků na telegramu vyplývá, že poškozen byl autoservis, blíže neurčená firma a také řada aut, z nichž mnohá byla zcela zničena.

Generální prokuratura podle webu Ukrajinska pravda upřesnila, že Rusko provedlo raketový úder na centrální část města a zasáhlo podnik. Kromě něj jsou poškozené také vícepatrové budovy, auta, obchody a bankovní kancelář. Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) informovala, že útok poškodil čtyřpodlažní kancelářskou budovu a 49 aut.

Na Dnipro, kde působí různé firmy ze zbrojního průmyslu, Rusové útočí s nasazením různých typů zbraní často. Před několika dny po ruském dronovém útoku zůstalo čtrnáct zraněných. Loni v listopadu ruská armáda město zasáhla jednou z nejnovějších raket středního doletu, označovanou jménem Orešnik.

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti
Budova v Dněpropetrovské oblasti po ruském dronovém útoku (18. listopadu 2025)

Ruské drony zaútočily v pondělí ráno i na Mykolajiv. Dron tam zasáhl střechu vícepodlažní obytné budovy a na místě vznikl požár, uvedl šéf vojenské správy Mykolajivské oblasti Vitalij Kim. Na místě pracují záchranné složky. Při útoku se podle Kima zřejmě nikomu nic nestalo.

V noci na pondělí na Ukrajinu útočilo 89 ruských bezpilotních letounů, oznámilo letectvo napadené země. Třiašedesát dronů protivzdušná obrana zneškodnila, 26 jich zasáhlo devět míst.

Kazetovou munici sesbíral ze střechy domu robot

Web RBK Ukrajina píše, že při dronovém útoku na Vyšhorod v severním sousedství Kyjeva ruská armáda v noci na neděli použila kazetovou munici, která se ještě ve vzduchu rozpadá na větší počet menších náloží. Jeden z projektilů dopadl na střechu obytného vícepodlažního domu, ale neexplodoval. Na střeše tak zůstaly výbušniny, další se nacházely na dvoře před domem.

Lidé proto museli dočasně opustit domovy a Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na místě k zásahu použila dron a vícefunkčního robota. Robot na střeše sesbíral nevybuchlou munici do speciální nádoby, kterou pak pomocí jeřábu naložili na vůz pyrotechniků. Ti ji kontrolovaně zneškodnili na bezpečném místě.

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

Dronový útok hlásí ruský Dagestán

Terčem dronového útoku se stal rovněž Dagestán na ruském severním Kavkaze. Šéf tamní správy Sergej Melikov tvrdí, že bezpilotní letouny byly sestřeleny nad územím Kaspijsku ležícího jižně od metropole Machačkaly.

Telegramový kanál Astra uvádí, že podle její analýzy byla poničena okna obytného domu a zaparkovaná auta před ním na místě, které je vzdálené asi tři na půl kilometru od závodu Dagdizel. Podnik je důležitou součástí ruského vojenskoprůmyslového komplexu. Ruské úřady tvrdí, že byla lehce zraněna dvanáctiletá dívka.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 32 ukrajinských bezpilotních letounů. Moskva vždy uvádí pouze počet údajně zlikvidovaných dronů, nikoliv jejich celkový počet.

Ukrajinská SBU tvrdí, že zasáhla tankery ruské stínové flotily
Kouř po výbuchu tankeru v Černém moři

Ruskojazyčný server BBC píše, že gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v noci na pondělí hlásil, že několik dronů bylo sestřeleno nad kirišským okresem. Neupřesnil, co bylo cílem útoku, ale v tomto okrese se nachází ropná rafinerie.

Ukrajina se více než jedenáct let brání ruské válce a tři a tři čtvrtě roku plnohodnotné pozemní invazi. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží agresora i napadenou zemi přimět k souhlasu s jejími návrhy na ukončení bojů. V neděli ukrajinská delegace jednala s Američany na Floridě, v pondělí do Moskvy odcestuje Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a v úterý ho čeká jednání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.

Čtyři lidi zabil a dalších čtyřicet zranil ruský raketový útok na ukrajinské Dnipro, uvedl úřadující šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Část zraněných je v těžkém stavu. Moskva zaútočila i na Mykolajiv. Výbuchy hlásili rovněž obyvatelé Kaspijsku v jihoruském Dagestánu.
