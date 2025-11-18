Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti


18. 11. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrainska Pravda, New Voice of Ukraine/Novoje vremja, Ukrinform, ČT24

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady. Ruské údery na Ukrajinu v poslední době sílí.

Masivní ruský dronový nálet zranil v Dnipru devětapadesátiletou ženu a sedmašedesátiletého muže.

Útok podle ukrajinských úřadů způsobil řadu požárů ve městě i na předměstích. Poškozeno bylo šest bytových domů a řada civilních a komerčních objektů, mezi nimi čerpací stanice, obchody, kiosky, cateringové společnosti, infrastruktury, garáže a více než dvacet aut.

Útok částečně zničil i budovu, kde sídlí místní redakce veřejnoprávní stanice Suspilne a pod ní spadající rozhlasová stanice Ukrajinský rozhlas Dnipro. V budově vypukl požár, vyražená jsou okna a dveře a poškozený je strop a střecha.

Sídlo redakce veřejnoprávní stanice Suspilne v Dnipru po ruském útoku (18. listopadu 2025)
Zdroj: Reuters/Mykhailo Moskalenko

Rusové opět cílili i na železniční infrastrukturu. Poškozeno bylo nádraží v Dnipru, kde tlaková vlna zničila okna ve stanici i v několika železničních vagonech. Vlaky nabraly zpoždění.

Vážné škody jsou v příměstském depu, které obsluhuje osobní vlaky v regionu, uvedl místopředseda vlády a ministr pro rozvoj komunit a územního rozvoje Oleksij Kuleba. „Teroristické útoky jsou cíleně zaměřeny na zničení logistického systému,“ podotkl Kuleba.

Železniční depo v Dnipru po ruském útoku (18. listopadu 2025)
Zdroj: Minister Oleksii Kuleba via Facebook/Handout via Reuters

Oběti: mladistvá dívka, seniorka s pečovatelkou

Terčem ruských útoků se stala i železniční infrastruktura v Charkovské oblasti. Ve městě Berestyn zranily nálety okupantů železničáře a poškodily vagony a další infrastrukturu ve čtyřech stanicích.

„Sedmnáctiletá dívka, která byla vážně zraněna při raketovém útoku na město Berestyn, zemřela v nemocnici,“ uvedl předseda oblastní správy Oleh Syněhubov. Z devíti lidí zraněných při útoku je podle něho sedm stále v nemocnici.

Dva mrtvé hlásí po ruských úderech Černihivská oblast na severu země. „Dnešní noční útok na Horodnju si vyžádal dva životy. Zemřeli civilistky ve věku 75 a 72 let – místní obyvatelky,“ sdělil předseda oblastní správy Vjačeslav Čaus.

„Byl to naprosto opovrženíhodný útok. Rusové zaútočili na město útočnými drony o půlnoci, kdy lidé již spali,“ poznamenal Čaus. Podle policie jsou oběťmi pětasedmdesátiletá nemocná žena a její pečovatelka.

1 minuta
Útoky ruských dronů si v Dněpropetrovské oblasti vyžádaly dva zraněné a způsobily škody
Zdroj: EBU/State Emergency Service of Ukraine

Každodenní výpadky proudu

Rusové znovu udeřili i na energetickou infrastrukturu, podle redaktorky Deníku N Petry Procházkové byly v Dněpropetrovské oblasti zasaženy dvě teplárny. Část regionu je kvůli tomu bez proudu.

Moskva cílila na energetická zařízení i v dalších ukrajinských oblastech – Sumské, Chersonské a Doněcké, uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky.

Kvůli ničení energetické infrastruktury a následným nutným opravám se většina ukrajinských regionů potýká s každodenními výpadky proudu.

„Výpadky elektřiny jsou tady opravdu velice časté, a to bydlíme v centru Kyjeva,“ přiblížila z ukrajinského hlavního města Procházková. „U nás v bytě se netopí, nefunguje tady centrální systém vytápění, takže jste závislí na elektřině – a ta není.“ 

10 minut
Novinářka Petra Procházková o situaci na Ukrajině (18. 11. 2025)
Zdroj: ČT24

Ruské útoky sílí

Ukrajina se brání ruské agresi od února 2014 a od února 2022 čelí plnohodnotné pozemní invazi. Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na Ukrajinu v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023. Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.

Rusko cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířilo na civilisty, Ukrajina však běžně hlásí desítky civilních obětí.

Rusové reagují na pobídky k míru zesílením útoků na ukrajinské civilisty
Ilustrační foto - evakuace obyvatel z Pokrovsku v Doněcké oblasti

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě uvedla, že počet civilních obětí ruské války proti Ukrajině byl i v říjnu vysoký, zabito jich bylo nejméně 148 a dalších 929 utrpělo zranění, což odpovídá bilancím ze září a srpna. Celkem si celoplošná ruská invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy přinejmenším 14 534 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38 472 osob včetně nezletilých bylo zraněno.

Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruské ozbrojené síly. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší, připustila mise. Tyto a podobné statistiky totiž nezahrnují oběti na okupovaných ukrajinských územích.

Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, Kyjev však cílí na průmyslová zařízení důležitá pro ruskou armádu a počet civilních obětí je na ruské straně nesrovnatelně menší.

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinerii. Hořel i podnik v Bělorusku
Ilustrační foto rafinérie v ruském Volgogradu

Moskva tvrdí, že sestřelila desítky ukrajinských dronů

Ruské ministerstvo obrany informovalo o údajně 31 zlikvidovaných ukrajinských dronech. Deset z nich protivzdušná obrana podle Moskvy sestřelila nad Voroněžskou oblastí, stejný počet nad Tambovskou oblastí, ostatní drony nad šesti dalšími oblastmi.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o dronech, které podle svého tvrzení sestřelilo. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech. Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Výběr redakce

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 3 mminutami
Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

před 21 mminutami
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

před 2 hhodinami
Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

před 3 hhodinami
Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA

Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Česko si připomnělo 17. listopad, davy vyrazily na Národní třídu

Česko si připomnělo 17. listopad, davy vyrazily na Národní třídu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady. Ruské údery na Ukrajinu v poslední době sílí.
10:14Aktualizovánopřed 3 mminutami

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů (zhruba 1,87 milionu korun). Kolem 7:45 SEČ se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty. Vymazala tak své letošní zisky.
před 21 mminutami

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.
před 3 hhodinami

Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

Rada bezpečnosti OSN (RB) schválila rezoluci, která počítá s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Pásma Gazy. Rada také souhlasila s možností budoucí cesty k nezávislému palestinskému státu. Informuje o tom agentura AP, podle níž americký návrh prošel v poměru třináct ku nule. V hlasování se zdržely Rusko a Čína.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Šéf Bílého domu rovněž oznámil, že bude mluvit s venezuelským vládcem Nicolásem Madurem, jehož opakovaně spojuje s obchody s drogami. Trump zároveň odmítl vyloučit, že by do Venezuely poslal americké vojáky.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v pondělí premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Polská prokuratura zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici spáchaných pro cizí rozvědky, napsala agentura PAP. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Kyjev koupí od Francie stíhačky Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Pellegrini vyzval k respektování slušných názorů, v Bratislavě se skandovalo proti Ficovi

Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných. Na shromáždění slovenské opozice k výročí sametové revoluce u sídla slovenské vlády v Bratislavě zněla hesla proti premiérovi Robertu Ficovi (Smer).
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...