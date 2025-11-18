Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady. Ruské údery na Ukrajinu v poslední době sílí.
Masivní ruský dronový nálet zranil v Dnipru devětapadesátiletou ženu a sedmašedesátiletého muže.
Útok podle ukrajinských úřadů způsobil řadu požárů ve městě i na předměstích. Poškozeno bylo šest bytových domů a řada civilních a komerčních objektů, mezi nimi čerpací stanice, obchody, kiosky, cateringové společnosti, infrastruktury, garáže a více než dvacet aut.
Útok částečně zničil i budovu, kde sídlí místní redakce veřejnoprávní stanice Suspilne a pod ní spadající rozhlasová stanice Ukrajinský rozhlas Dnipro. V budově vypukl požár, vyražená jsou okna a dveře a poškozený je strop a střecha.
Rusové opět cílili i na železniční infrastrukturu. Poškozeno bylo nádraží v Dnipru, kde tlaková vlna zničila okna ve stanici i v několika železničních vagonech. Vlaky nabraly zpoždění.
Vážné škody jsou v příměstském depu, které obsluhuje osobní vlaky v regionu, uvedl místopředseda vlády a ministr pro rozvoj komunit a územního rozvoje Oleksij Kuleba. „Teroristické útoky jsou cíleně zaměřeny na zničení logistického systému,“ podotkl Kuleba.
Oběti: mladistvá dívka, seniorka s pečovatelkou
Terčem ruských útoků se stala i železniční infrastruktura v Charkovské oblasti. Ve městě Berestyn zranily nálety okupantů železničáře a poškodily vagony a další infrastrukturu ve čtyřech stanicích.
„Sedmnáctiletá dívka, která byla vážně zraněna při raketovém útoku na město Berestyn, zemřela v nemocnici,“ uvedl předseda oblastní správy Oleh Syněhubov. Z devíti lidí zraněných při útoku je podle něho sedm stále v nemocnici.
Dva mrtvé hlásí po ruských úderech Černihivská oblast na severu země. „Dnešní noční útok na Horodnju si vyžádal dva životy. Zemřeli civilistky ve věku 75 a 72 let – místní obyvatelky,“ sdělil předseda oblastní správy Vjačeslav Čaus.
„Byl to naprosto opovrženíhodný útok. Rusové zaútočili na město útočnými drony o půlnoci, kdy lidé již spali,“ poznamenal Čaus. Podle policie jsou oběťmi pětasedmdesátiletá nemocná žena a její pečovatelka.
Každodenní výpadky proudu
Rusové znovu udeřili i na energetickou infrastrukturu, podle redaktorky Deníku N Petry Procházkové byly v Dněpropetrovské oblasti zasaženy dvě teplárny. Část regionu je kvůli tomu bez proudu.
Moskva cílila na energetická zařízení i v dalších ukrajinských oblastech – Sumské, Chersonské a Doněcké, uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky.
Kvůli ničení energetické infrastruktury a následným nutným opravám se většina ukrajinských regionů potýká s každodenními výpadky proudu.
„Výpadky elektřiny jsou tady opravdu velice časté, a to bydlíme v centru Kyjeva,“ přiblížila z ukrajinského hlavního města Procházková. „U nás v bytě se netopí, nefunguje tady centrální systém vytápění, takže jste závislí na elektřině – a ta není.“
Ruské útoky sílí
Ukrajina se brání ruské agresi od února 2014 a od února 2022 čelí plnohodnotné pozemní invazi. Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na Ukrajinu v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023. Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.
Rusko cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířilo na civilisty, Ukrajina však běžně hlásí desítky civilních obětí.
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě uvedla, že počet civilních obětí ruské války proti Ukrajině byl i v říjnu vysoký, zabito jich bylo nejméně 148 a dalších 929 utrpělo zranění, což odpovídá bilancím ze září a srpna. Celkem si celoplošná ruská invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy přinejmenším 14 534 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38 472 osob včetně nezletilých bylo zraněno.
Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruské ozbrojené síly. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší, připustila mise. Tyto a podobné statistiky totiž nezahrnují oběti na okupovaných ukrajinských územích.
Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, Kyjev však cílí na průmyslová zařízení důležitá pro ruskou armádu a počet civilních obětí je na ruské straně nesrovnatelně menší.
Moskva tvrdí, že sestřelila desítky ukrajinských dronů
Ruské ministerstvo obrany informovalo o údajně 31 zlikvidovaných ukrajinských dronech. Deset z nich protivzdušná obrana podle Moskvy sestřelila nad Voroněžskou oblastí, stejný počet nad Tambovskou oblastí, ostatní drony nad šesti dalšími oblastmi.
Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o dronech, které podle svého tvrzení sestřelilo. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech. Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.