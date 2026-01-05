V Berlíně je bez elektřiny stále přes třicet tisíc domácností


Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1700 podniků. Na tiskové konferenci to řekl primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo bez proudu 45 tisíc domácností a 2200 podniků. Plné obnovení dodávek se podaří podle provozovatele sítě nejdříve ve čtvrtek odpoledne.

Výpadek proudu v sobotu postihl městskou část Steglitz-Zehlendorf. Příčinou byl žhářský útok na kabelový most přes Teltowský kanál. Podle Wegnera byl zjevně dílem levicových extremistů, čin označil v neděli dokonce za teroristický. Primátor v pondělí řekl, že se dodávky proudu podařilo obnovit pro 14 500 domácností a 500 podniků. Elektřinu má opět i 46 ze 47 pečovatelských zařízení v městské části, zhruba dvě desítky škol zůstaly ale zavřené.

K činu se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe. Cílem akce byla podle jejího prohlášení ekonomika založená na fosilních palivech. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší části města, a dodala, že se chce omluvit méně majetným, které výpadek proudu zasáhl. Podle pondělního prohlášení mluvčí německého ministerstva vnitra se pravost prohlášení stále zkoumá.

Další útoky

Skupina se přihlásila také ke žhářskému útoku, který loni v září připravil na 60 hodin o elektřinu 50 tisíc lidí na jihovýchodě Berlína. Loni v březnu se přihlásila také ke žhářskému útoku, jenž byl namířen proti závodu automobilky Tesla u Berlína.

Útok na rozvodnou síť ostře odsoudila i německá vláda. Její mluvčí uvedl, že takový čin, který postihl desítky tisíc lidí, nelze ničím ospravedlnit. Berlín vyhlásil nouzový stav, na jeho základě mu může od pondělí pomáhat i spolková policie a armáda. „Pomohou nám s logistikou, dopravou a provozem nouzových agregátů,“ uvedla berlínská radnice na síti X.

Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že se dodávky podaří plně obnovit nejdříve ve čtvrtek odpoledne. Opravy komplikují především teploty pod nulou, které nyní v Berlíně panují. Některé poškozené části totiž lze opravovat jen při teplotách nad bodem mrazu.

