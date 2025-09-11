Po úterním žhářském útoku v Berlíně zůstává bez proudu 13 700 domácností na jihovýchodě metropole. Plné obnovení dodávek se očekává nejdříve ve čtvrtek večer. Informoval o tom zpravodajský portál Tagesschau, zároveň poznamenal, že nynější výpadek v německé metropoli je největší za poslední čtvrtstoletí.
Část Berlína zůstává po žhářském útoku bez proudu
Energetikům se v noci na středu podařilo tisíce odběratelů znovu napojit na distribuční síť, i tak ale bylo v průběhu středy ráno bez elektřiny na 20 tisíc domácností. Do večera se pak podařilo jejich počet snížit o 6 300. Ty, kteří již elektřinu mají, vyzval provozovatel sítě k co největšímu snížení spotřeby, aby soustava zůstala stabilní a aby bylo možné připojit další odběratele. Pracovníci energetických služeb uvedli, že oprava je velice náročná a rozsáhlá.
Výpadek dolehl i na mnohé domácnosti, kterým sice elektřina zůstala, ale přišly o teplou vodu. Podle televize RBB je takových odběrných míst asi 4 500. Důvodem je skutečnost, že incident narušil provoz elektrárny na jihovýchodě města, která vedle elektřiny produkuje i teplo.
Zastavené dodávky elektřiny narušily dopravu, v městské části Treptow-Köpenick částečně nefungují nouzové telefonní linky 110 a 112 a mnohé školy dnes zůstaly uzavřeny.
Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy. Podle vyšetřovatelů je útok pravděpodobně dílem levicových extremistů.