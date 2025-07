Výpadek ukázal citlivost energetické soustavy, soudí analytici

„Letní měsíce sice působí klidněji, ale právě tato zdánlivá pohoda skrývá citlivou nerovnováhu mezi výrobou elektřiny a spotřebou. V létě totiž spotřeba vůbec není rovnoměrně rozložená. Zatímco některé domácnosti zejí prázdnotou, protože jejich obyvatelé odjeli na dovolenou, jiné jedou na plný výkon kvůli klimatizacím, bazénům nebo domácím kancelářím. Do toho vstupují i rozdíly ve výrobě. Fotovoltaické elektrárny mohou v létě dodávat do sítě velké přebytky, zatímco v zimě jejich výkon klesá klidně na desetinu,“ popsal Pacovský.

Podle Jana Palaščáka ze společnosti Amper problémy vznikly zejména z mechanických příčin pádem vodiče. Naopak přetížení soustavy kvůli výrobě ze solárů je podle něj nepravděpodobné. Podle dat Amper Meteo vyráběly soláry přes páteční dopoledne jen o málo více, než se čekalo, načež kolem poledne došlo kvůli oblačnosti na Moravě k výraznějšímu poklesu dodávek do sítě. „Naměřené hodnoty výroby z fotovoltaických elektráren tedy nebyly natolik mimořádné, aby vedly k tak výraznému rozkolísání přenosové soustavy,“ uvedl Palaščák. Odmítl přitom, že by šlo o klasický blackout.

„Solární a větrné elektrárny sníží spolehlivost sítě“

Obchodní ředitel energetické skupiny UCED Václav Skoblík v souvislosti s takzvaným blackoutem připomněl další plány na rozšiřování solárních a větrných elektráren, které podle něj jistotu spolehlivosti sítě v jejím současném stavu významně snižují. „Když si uvědomíme, že spotřeba Česka je v létě 5000 MW (megawattů) a soláry vyrábí 20 tisíc MW, něco zjevně nesedí,“ podotkl.

Riziko výpadků elektřiny tak podle Skoblíka postupně stoupá, o čemž podle něj svědčí základní fakta. Jako klíčovou proto vidí vedle údržby technického stavu sítě také potřebu posilovat její odolnost – například pomocí lokálních zdrojů, bateriových úložišť nebo chytrého řízení spotřeby. „Právě to je cesta, jak se připravit i na situace, které nelze předvídat,“ zdůraznil Skoblík.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je tuzemsko na podobné situace připraveno, ať už pro předcházení blackoutu nebo jeho následné řešení. Prostor ke zlepšení ale podle něj stále je a vidí jej v dalších investicích do sítí. „To vše proto, abychom občasné přívaly velkého množství velmi levné elektřiny z obnovitelných zdrojů v Německu dokázali využít jako příležitost. Příležitost je v ceně,“ dodal.

Investovat do přeshraničního vedení elektřiny?

Rozsáhlý výpadek proudu, který Česko v pátek postihl, ukazuje podle Martina Hausenblase z Institutu Puls potřebu integrovaného středoevropského energetického trhu.

„Díky přeshraničnímu proudění elektřiny by se síť stala odolnější. Česko má nejlepší pozici stát se evropským energetickým superkonektorem díky své poloze,“ uvedl. K tomu je podle něj potřeba investovat do přeshraničního vedení elektřiny. Podle studie Ember by to vedlo i k poklesu cen energií.

Podle společnosti Electree výpadek ukázal zranitelnost soustavy v momentu, kdy selže kritická infrastruktura. Podle firmy by se při rozvoji soustavy měl klást důraz na inteligentní a flexibilní technologie v soustavě.