Desetitisíce domácností v Berlíně mohou být do čtvrtka bez proudu

Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes dva tisíce podniků. Agentuře DPA to sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
Oprava sítě se ukazuje jako neobvykle složitá, uvedla DPA. „Kdy přesně proud zase půjde, zatím není jasné,“ řekl mluvčí společnosti Henrik Beuster. Později společnost uvedla, že opravy budou trvat až do čtvrtka.
Dodávky jsou podle něj obnovovány postupně. Do večera by se to mělo podařit u deseti tisíc domácností, sdělila mluvčí hospodářské správy berlínského senátu serveru Tagesspiegel. „U ostatních pětatřiceti tisíc dotčených přípojek musíme předpokládat, že oprava bude pokračovat až do čtvrtka odpoledne, 8. ledna 2026,“ dodala.
V německé metropoli napadl sníh a panují teploty pod bodem mrazu. „Na sídlišti Thermometersiedlung ve čtvrti Lichterfelde se kvůli přetrvávajícímu výpadku proudu pomalu mění nálada. Stmívá se, lidé mrznou. Policie informuje prostřednictvím reproduktorů, scéna je přízračná,“ popsal reportér Tagesspiegel, který situaci na sídlišti ilustroval přiloženým videem.
Důvodem výpadku byl požár kabelového mostu přes Teltowský kanál, který poškodil několik kabelů vedoucích do nedaleké elektrárny Lichterfelde. Oheň byl již uhašen. Příčina požáru zatím není známa, řekl Beuster.
Výpadek má podle společnosti Stromnetz Berlin podobný rozsah jako ten, který nastal v září v jihovýchodním Berlíně. Tehdy provozovatel uvedl, že šlo o padesát zákazníků. Výpadek, jehož příčinou byl politicky motivovaný žhářský útok na dva sloupy vysokého napětí, tehdy trval několik dní.