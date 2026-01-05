Zemřel účastník bojů o Duklu Miloslav Masopust


Ve věku 101 let zemřel válečný veterán druhé světové války a generálporučík ve výslužbě Miloslav Masopust, oznámilo ministerstvo obrany. Bojoval na východní frontě, účastnil se osvobozování Slovenska i Slovenského národního povstání a v armádě sloužil i po válce. V roce 2020 obdržel Řád bílého lva.

Miloslav Masopust se narodil 26. září 1924 v obci Český Straklov na Volyni do učitelské rodiny. Po uzavření gymnázia v důsledku nacistické okupace byl nucen pracovat v masokombinátu. 18. března 1944 vstoupil do řad 1. československé samostatné brigády v SSSR.

Po absolvování výcviku a kurzu velitelů čet se stal velitelem družstva. Ve dnech 8. až 10. září 1944 se zúčastnil bojů o Krosno, kde byl zraněn průstřelem pravé nohy. Po vyléčení pokračoval ve službě u 5. dělostřeleckého pluku 1. československého armádního sboru, s nímž se podílel na osvobozování Slovenska.

Bojoval v Dukelském průsmyku a zúčastnil se také Slovenského národního povstání, kde působil ve funkci velitele zásobovací baterie.

V armádě sloužil i po válce, kdy zastával velitelské funkce v dělostřeleckém a raketovém vojsku. Z aktivní služby byl uvolněn v prosinci 1980 v hodnosti plukovníka. Za mimořádné zásluhy byl opakovaně povyšován, naposledy v roce 2022 do hodnosti generálporučíka ve výslužbě.

„Svůj život zasvětil službě vlasti – od bojů 1. československého armádního sboru v SSSR přes osvobozování Slovenska až po dlouhá léta služby u československého dělostřelectva. Statečnost, čest, odpovědnost a hluboký vlastenecký postoj byly pilíři jeho života,“ uvedla Armáda ČR na síti X. I po skončení aktivní služby se podle ní Masopust neúnavně podílel na uchovávání historické paměti a předávání zkušeností dalším generacím.

Za svou službu vlasti obdržel řadu nejvyšších československých i zahraničních vyznamenání, mimo jiné Řád bílého lva, Československý válečný kříž 1939, medaili Za chrabrost před nepřítelem, Řád vlastenecké války II. stupně a Medaile Za vítězství nad Německem.

Generálporučík Miloslav Masopust byl také aktivním členem Československé obce legionářské, kde v letech 2002 až 2004 působil jako místopředseda. Po celý život se účastnil pietních a vzpomínkových akcí a významně se podílel na uchovávání historické paměti druhé světové války.

