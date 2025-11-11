Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Ministerstvo obrany, Post Bellum

Svět si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Lidé po celé České republice ho uctí pietními setkáními, koncerty a doprovodnými akcemi. Připnutím květu vlčího máku na oděv vyjadřují úctu těm, kteří sloužili, a zároveň podporují žijící veterány. Mezi těmi, kteří si tento symbol hrdinství připínají, je i plukovník Alois Matýzka, veterán z Afghánistánu. „Být vojákem je služba, ne zaměstnání,“ říká.

Matýzka příští rok oslaví čtyřicet let ve službách armády. Za tu dobu absolvoval několik zahraničních misí. Z té poslední se vrátil teprve před dvěma měsíci. „Tato mise spadá pod Evropskou unii a jejím úkolem je dohlížet na bezpečnost ve Středozemním moři, zejména s cílem zabránit pašování zbraní do Libye,“ vysvětlil.

Operace nese název EUNAVFOR MED. V současné fázi se zaměřuje především na monitorování situace z moře i ze vzduchu. Matýzka velel 20. skupině. „Během mise přibyl další úkol – střežení kritické infrastruktury, která vede přes Středozemní moře. To na základě zkušeností z Baltského moře, kde došlo k poškození podmořských kabelů,“ dodal.

Nová generace vojáků

Vlčí mák v klopě však plukovník Matýzka nosí především kvůli Afghánistánu, kde působil v bojové misi v roce 2013. Jeho slova potvrzují, že být vojákem znamená víc než jen zaměstnání. „Uvědomění si, že je to služba. Služba České republice. Nedá se to dělat proto, že nic jiného neumím, že to na mě zbylo nebo kvůli penězům. Musím to dělat, protože to chci,“ říká.

Jako ředitel Krajského vojenského velitelství se Matýzka nyní věnuje také náboru nových vojáků. „Důležité pro mladé lidi je, aby si zjistili co nejvíce informací a nebáli se. V poslední době se snížily požadavky na fyzickou zdatnost i zdravotní způsobilost, což otevírá cestu mnoha mladým lidem, kteří se mohou v armádě uplatnit. A není důvod se obávat, že to nezvládnou,“ uvedl.

2 minuty
Události v regionech: Novodobý veterán Alois Matýzka
Zdroj: ČT24

Druhováleční a novodobí veteráni

Novodobým válečným veteránem je ten, kdo po 8. květnu 1945 sloužil v zahraniční misi alespoň devadesát dnů v oblasti ozbrojeného konfliktu nebo se zhoršenou bezpečnostní situací. Ministerstvo obrany jich aktuálně eviduje přes 17 tisíc, z toho zhruba tisíc žen. Čeští vojáci od roku 1990 působili na čtyřech kontinentech – v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe – ve více než 51 zemích světa.

Válečných veteránů z druhé světové války už v Česku žije méně než stovka a jejich počet se rychle snižuje. Věk těch žijících se pohybuje kolem stovky. Alexandr Muratov oslavil 24. října 98. narozeniny, generálporučík ve výslužbě Miloslav Masopust v září 101. Patří k nejaktivnějším druhoválečným veteránům, je členem Československé obce legionářské a pravidelně se účastní pietních akcí. Jiří Pavel Kafka, jeden z posledních dvou příslušníků 311. československé bombardovací perutě RAF, oslavil v květnu 101 let. Plukovník ve výslužbě Jan Ihnatík měl v březnu 103. narozeniny.

Bojoval u Kyjeva i na Dukle, nejdřív ale Jan Ihnatík skončil v gulagu
Jan Ihnatík, když byl zajat a deportován do gulagu

Symbol odvahy a úcty

Den válečných veteránů si Česká republika připomíná od roku 2004. Jeho symbolem je vlčí mák. „Odvaha a oběti si zaslouží naši úctu. Hodnoty, za které bojovali – svoboda, demokracie, bezpečí – jsou základem našeho státu. Na hrdiny, jako jsou oni, nesmíme zapomínat,“ uvádí resort obrany.

Na podporu veteránů a jejich rodin vznikl před deseti lety Vojenský fond solidarity, který za dobu své existence podpořil 113 rodin částkou přes 26 milionů korun.

Válečný veterán Jiří Pavel Kafka slaví sté narozeniny. Do britské armády vstoupil jako čerstvě dospělý
Válečný veterán Jiří Pavel Kafka

Sbírky a vlčí máky

Ministerstvo každoročně pořádá sbírkovou kampaň Vlčí mák České republiky. Lidé si mohou pořídit symbolický papírový mák, magnetickou edici i digitální verzi dostupnou na webu. Výtěžek putuje prostřednictvím Vojenského fondu solidarity, společného projektu ministerstva obrany a Charity ČR, na pomoc veteránům a jejich blízkým v obtížných životních situacích. Kampaň probíhá od 29. října do 11. listopadu 2025, loňský ročník vynesl více než pět milionů korun.

Vybudovat důvěru a pomoci s problémy. Veteránům jsou nově oporou kontaktní pracovníci resortu obrany
Ilustrační foto

Sbírku spojenou s prodejem vlčích máků pořádá už jedenáctým rokem také nezisková organizace Post Bellum, která více než dvacet let zaznamenává příběhy bojovníků za svobodu – od druhé světové války až po současnost. V její databázi je už přes 15 tisíc osudů válečných veteránů, odbojářů a politických vězňů.

Látkové květy vlčího máku si lidé mohou koupit na téměř dvou tisících místech po celé republice – v kavárnách, knihovnách, institucích i obchodech, a mezi 7. a 11. listopadem také u stovek dobrovolníků v ulicích. Podpořit sbírku lze i on-line.

Výtěžek jde nejen na uchovávání příběhů hrdinů, ale i na přímou pomoc prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa, které funguje od roku 2020. Poskytuje sociální podporu, poradenství, pomoc dobrovolníků i finanční příspěvky. „Jak žijí naši hrdinové, je na nás. Díky výtěžku jsme schopni jim nabídnout nejen pomoc a právní poradenství, ale i možnost zůstat aktivní a ve spojení s mladší generací,“ vysvětlil vedoucí centra Jakub Suchel.

Den válečných veteránů si lidé po celém světě připomínají 11. listopadu, v den výročí konce první světové války. Květy vlčího máku tehdy pokrývaly bojiště ve Flandrech. Právě tyto květy spatřil růst na hrobech a v zákopech kanadský vojenský lékař John McCrae, který v roce 1915 napsal báseň Na flanderských polích. Ta se později rozšířila a spojila symbol vlčího máku s uctíváním válečných veteránů. Den si připomínají zejména v západní Evropě, USA a zemích Commonwealthu jako Den památky, Den příměří nebo Den veteránů. V České republice se slaví od roku 2004 jako významný den.

Vlčí máky
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

07:30Aktualizovánopřed 7 mminutami
Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

před 21 mminutami
Čína uvedla do provozu svou třetí letadlovou loď

Čína uvedla do provozu svou třetí letadlovou loď

před 27 mminutami
Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány

Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány

před 46 mminutami
Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

před 1 hhodinou
Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá

Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá

před 1 hhodinou
EU viní Írán z okupace tří ostrovů. Teherán jim věnuje den v kalendáři

EU viní Írán z okupace tří ostrovů. Teherán jim věnuje den v kalendáři

před 1 hhodinou
Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to dnes ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
07:30Aktualizovánopřed 7 mminutami

Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Zasahuje přes dvacet jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky. Chemická laboratoř bude odebírat vzorky odpadní vody, sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus. Město Most vyzvalo občany, aby omezili větrání.
před 21 mminutami

Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány

Svět si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Lidé po celé České republice ho uctí pietními setkáními, koncerty a doprovodnými akcemi. Připnutím květu vlčího máku na oděv vyjadřují úctu těm, kteří sloužili, a zároveň podporují žijící veterány. Mezi těmi, kteří si tento symbol hrdinství připínají, je i plukovník Alois Matýzka, veterán z Afghánistánu. „Být vojákem je služba, ne zaměstnání,“ říká.
před 46 mminutami

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

Sociální demokracie (SOCDEM), kdysi mocná strana se stopadesátiletou tradicí, zažívá jednu z nejhorších krizí za dobu své existence. Trápí ji obrovský úbytek členů, nezájem voličů a téměř rozprodaný majetek. Zbylí skalní sociální demokraté vkládají naděje do nadcházejícího sjezdu, který se bude konat 22. listopadu.
před 1 hhodinou

Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá

V programu, který podporuje výstavbu nájemních bytů, už vláda v demisi pokračovat nebude. Končící ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) přitom ještě o prázdninách sliboval opak. Kabinet pro obce a firmy vyčlenil sedm miliard korun, ke konci června se ale sešly žádosti za dvacet miliard. O budoucnosti fondu není i přes enormní zájem jasno.
před 1 hhodinou

Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

Ponížení, ztráta domova a hlavně vlastní rodiny – takové pocity zažívaly oběti komunistické akce Asanace. Jejím cílem bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci StB je postupně cílenou šikanou i násilím donutili opustit Československo. Trauma z nedobrovolného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto traumatu – který se v současnosti dle odborníků může podobat i pocitům Ukrajinců prchajících ze své země – zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví.
před 1 hhodinou

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

Téma střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše je po říjnových volbách opět na scéně. Pravděpodobný nový budoucí premiér totiž ve funkci předsedy vlády nesmí vlastnit firmu, která by čerpala dotace či obchodovala se státem. V případě Agrofertu jde přitom ročně minimálně o stovky milionů korun. Novela zákona, která střet zájmů členů kabinetu řeší, vznikla v roce 2017 a bývá přezdívána „Lex Babiš“. Při své minulé vládě šéf ANO vložil Agrofert do dvou svěřenských fondů. Podle Evropské komise a českých soudů toto opatření ovšem střet zájmů neřeší. Jak pravděpodobný budoucí premiér situaci vyřeší tentokrát, zatím neoznámil. Nejen na to, jaké možnosti Babiš má, se blíže zaměřila Jana Neumannová v pořadu Reportéři ČT.
před 9 hhodinami

V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

Při jednom z největších protižidovských pogromů – takzvané křišťálové noci – z 9. na 10. listopadu 1938 (a na některých místech i v následujících dnech) bylo v Německu zničeno přibližně dvanáct set synagog, z toho asi pětatřicet v Sudetech, které muselo Československo postoupit po mnichovské dohodě. Dotklo se to i synagogy v Žatci, která se teprve loni dočkala obnovy, nebo v Liberci, na jejímž místě dnes stojí nová modlitebna. Mnoho synagog však zaniklo nebo chátrá.
před 11 hhodinami
Načítání...