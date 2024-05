Válečný veterán Jiří Pavel Kafka slaví sté narozeniny. Do britské armády vstoupil jako čerstvě dospělý

Válečný veterán Jiří Pavel Kafka slaví sto let. Narodil se do pražské židovské rodiny, když mu bylo patnáct let, zachránil ho jeden z vlaků Nicholase Wintona. Později vstoupil do britské armády. Kafka je posledním žijícím českým příslušníkem RAF, působil v 311. bombardovací peruti jako palubní střelec.

Jiří Pavel Kafka přišel s rodinou své sté narozeniny oslavit na kbelské letiště. Svůj život za příliš dobrodružný či bohatý nepovažuje. Jeho receptem na dlouhověkost je vůbec na věk nemyslet. „Dělat, jakože to neexistuje,“ dodal.

Kafka loni natočil klip ke Dni válečných veteránů. Svou účast ve válce v něm popisuje jako samozřejmost. Nikdy se prý nebál, a to i díky kamarádům, se kterými bojoval. Jako hrdina se sice necítí, ale jeho okolí to vnímá jinak. Obdiv si zaslouží nejen proto, že do armády vstoupil v Británii jako osmnáctiletý, ale i proto, jaké hodnoty zastává.

„Za mě je to člověk, který je pevný v hodnotách, který se nebál věcí, nebál se jít do rizika a dělal to, co si myslel, že je správné,“ konstatoval náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. „Nikdo je neodváděl, nikdo je nemobilizoval. Sebrali se a šli, protože cítili lásku ke své zemi ve svém srdci,“ dodala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Vyhněte se válkám, apeluje Kafka na budoucí generace

Službu a odvahu Jiřího Pavla Kafky ocenil také britský král Karel III., který veteránovi poslal dopis. Předal mu ho britský velvyslanec v Česku Matt Field. Jeho obsah však neprozradil, určen je prý pouze oslavenci. „Plukovník Kafka je hrdinou, ale nejen on. Chci poděkovat všem, kteří pomohli porazit tyranské režimy ve druhé světové válce,“ řekl Field s tím, že Kafka je dnes vzorem pro všechny.

Jiří Pavel Kafka má pro budoucí generace jasný vzkaz: „Pokud možno vyhýbat se válkám“. Dotýká se ho totiž i současný konflikt na Ukrajině, která už více než dva roky čelí plnohodnotné ruské invazi. Kafka hned po jejím začátku ubytoval ve svém domě na dvě desítky uprchlíků.