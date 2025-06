Muž hrdinské naděje, zaznělo na pietě k uctění památky generála Heliodora Píky

S projevem vystoupil také Píkův prasynovec, Jan Píka. „Neodnášíme si ze života generála Heliodora Píky křivdu, které se dopustili zločinci, ale především to, že byl hrdinou obou světových válek, vynikajícím zpravodajcem, odborníkem na výzbroj, elitním vojenským diplomatem a zejména mužem hrdinské naděje, která určovala směr a vytrvalost v jeho úsilí.“

Odsouzen za údajnou špionáž a vlastizradu

Píka se narodil v roce 1897. Za první světové války odjel na frontu do Haliče a v létě 1916 přešel dobrovolně do ruského zajetí. Tam se přihlásil do vznikajících legií. Jako legionář se později dostal do Francie, v Paříži vystudoval prestižní École Militaire. Ve 30. letech působil v Bukurešti jako vojenský atašé pro Rumunsko a Turecko.

Na jaře 1939 odešel do Londýna. Z něj byl československými exilovými orgány opět vyslán do Rumunska, později se stal velitelem československé vojenské mise v Sovětském svazu, kde prosazoval politiku londýnské exilové vlády Edvarda Beneše, a dostával se tak do konfliktů se sovětskými orgány i s vedením československé komunistické strany sídlícím v Moskvě.