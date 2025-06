Od lékaře bez papírů v ruce. Blíží se portály pro pacienty i doktory

Klíčovou platformou má být Portál lékaře. „Je to připodobnitelné k Portálu občana, to znamená k výchozí platformě, kde se budou postupně objevovat všechny služby elektronického zdravotnictví pro lékaře, ale i pro pacienty,“ popisuje Foltýn.

„Od státu čekáme, že řekne: ‚Takhle to dělejte, to je standard.‘ A my řekneme svým dodavatelům softwaru: ‚Tento standard potřebujeme dodržovat a bude stejný, jako mají nemocnice, stejný, jako mají laboratoře, stejný, jako mají rentgenologická pracoviště.‘ Informace se nám budou scházet a my s nimi budeme pracovat. To je ideální stav,“ podotýká Cabrnoch.

Pacienti by měli dostat propouštěcí zprávu i do aplikace EZKarta, která vychází z původní Tečky, kterou se lidé mohli prokazovat v době proticovidových opatření.

Cílem je sdílení zdravotnické dokumentace – zprávu od alergologa tak například automaticky uvidí i praktik. „Pokud se vyskytnu v nemocnici, kde budu mít nějakou propouštěcí zprávu, tak když se objeví ve správné podobě, v té takzvaně standardizované, propíše se do portálu, kde ji naleznu. Také se pacientovi propíše do jeho mobilní aplikace,“ nastiňuje Foltýn.

Digitální i papírové systémy budou vedle sebe ve zdravotnictví fungovat ještě několik let. Ke kompletnímu propojení, kdy budou lékaři z Evropy schopni vidět propouštěcí zprávy nebo laboratorní výsledky jednotlivých pacientů, dojde po roce 2030.

Podle Cabrnocha je souběh digitální a papírové formy důležitý, protože ne všichni lékaři, například ti starší, jsou „nadšenci do počítačů a IT“. „Já posílám pacientku do lázní, pošlu dokument ve formátu pdf s ní, on si ho tam někdo přečte. To je dobré,“ míní.

Řešit se bude i bezpečnost, aby se do složky konkrétního pacienta nemohl dostat ledaskdo. Cabrnoch upozorňuje, že do informací o pacientovi má právo nahlížet ošetřující lékař, ale ne jiný. Podle Foltýna bude součástí projektu takzvaný registr oprávnění. „Není možné nasdílet data tak, aby to nebylo správně. Nejen lékaři, ale ani pacienti by s tím nesouhlasili,“ ubezpečuje.