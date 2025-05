Systém financování zdravotnictví se musí změnit, vyzývají ekonomové

Víc než polovina peněz šla loni – stejně jako v předchozích letech – do nemocnic. Právě tam by se podle ekonomů daly najít úspory. „Zvykli jsme si, že v každém okresním nebo krajském městě je téměř celá paleta zdravotních služeb, nicméně je to finančně neudržitelné,“ upozornil Rod.

„Bezesporu volba pacienta bude jeden z klíčových bodů programu, který budu chtít, aby byl hned v prvním roce volebního období prosazen,“ řekl dříve Válek. Návrh však ani neměl podporu celé koalice.

Opoziční ANO a SPD kritizovaly nedostatečné ukotvení toho, na co má pacient bezplatně nárok. Peněz je podle jejich zástupců v systému dost. „Musíme se podívat, kde ty peníze leží, kde se ztrácejí. To tahle vláda prostě neudělala, my to uděláme,“ nechal se slyšet člen výboru sněmovny pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).