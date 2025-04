Populační změny ohrožují porodnice, některé mohou zaniknout

Loni se v turnovské porodnici narodilo 540 dětí, což bylo o čtyřicet méně než rok před tím. Porodnice se rodičky snaží nalákat pestrou nabídkou služeb. „Ať už to je šátkování nebo masáže. To, co dřív bylo nadstandardem, jako jsou třeba rautové snídaně, to už je nyní, dá se říct, běžný standard,“ říká zástupce primáře gynekologie a porodnice Nemocnice Trutnov Štěpán Opluštil.

Nervozita panuje právě mezi menšími poskytovateli. Loni na podzim skončila třeba porodnice v Ivančicích. Důvodem byl nedostatek personálu i porodů. „My jsme se tady v ivančické nemocnici dostali na taková čísla, že by v letošním roce nebylo dosaženo ani čtyř set,“ upřesňuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).