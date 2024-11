Nemocnice Ivančice zavře porodnici, rodičky už nepřijímá

„Na gynekologicko-porodnickém oddělení byly dlouhodobě personální problémy a nepodařilo se tento stav zvrátit. Odešli dva lékaři, u jednoho je důvodem onemocnění, a situaci tím pádem neudržíme ani do konce roku. Ode dneška (pondělí) nepřijímáme na porodnický sál, ale do konce týdne se postaráme o hospitalizované pacientky. Dále omezíme gynekologickou ambulanci a od 29. listopadu uzavíráme gynekologicko-porodnické oddělení a s tím i novorozenecké úplně,“ nastínil ředitel nemocnice Martin Pavlík.

„Když byla porodnost v Česku vyšší, měli jsme za rok okolo šesti a půl tisíce porodů, teď je to pod šest tisíc, čili porodnice má dostatečnou kapacitu. Co se týče personálu, myslím, že nikdo, kdo bude v Jihomoravském kraji hledat práci, nebude mít problém. Přivítáme nové lékaře, sestry i porodní asistentky. Myslím, že podobně to bude i v Nemocnici Milosrdných bratří,“ míní ředitel FN Brno Ivo Rovný. Fakultní nemocnice chystá novou porodnici, začátkem příštího roku chce vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Problém je i v boskovické porodnici

V Ivančicích za letošní rok evidují na čtyři sta porodů. S ohledem na to Všeobecná zdravotní pojišťovna odmítla na příští rok tuto péči dále nasmlouvat, optimálních je šest set porodů a více. „Pokud by někdo nechtěl do Brna, ověřovali jsme si i ve Znojmě a Třebíči, že jsou připraveni se o rodičky postarat. Jednali jsme také s odbornou společností a kolem Ivančic je poměrně hodně gynekologických ambulancí a je prostor pro to, aby klientky přijaly,“ uklidňuje ředitelka brněnské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Petra Pevná. Podle ní je v Jihomoravském kraji problematická situace ještě v Boskovicích, kde není problém počet porodů, ale personální zajištění.

Vedení Jihomoravského kraje v létě odvolalo ředitele ivančické nemocnice Jaromíra Hrubeše a vedením dočasně pověřilo předsedu představenstva Jihomoravské zdravotní Pavlíka. Jeho hlavním úkolem byla přitom právě stabilizace tamní porodnice. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zdůraznil, že pokles porodnosti je trend, kterému se těžko čelí. S ohledem na současnou situaci chce, aby byl Pavlík dále ve funkci a nemocnici vedl ještě přibližně půl roku.