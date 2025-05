Novotný v blízké době rezignuje na funkci starosty Řeporyjí

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (který má aktuálně pozastavené členství v ODS) se chystá nastoupit do výkonu trestu a rezignuje na funkci ve vedení městské části. Napsal to Blesk.cz a Novotný to pro ČTK potvrdil. Řekl, že rezignaci plánuje v nejbližších týdnech a už se v koalici dohodl na jménu svého nástupce, které však zatím nechtěl zveřejnit. Dodal, že tento postup plánoval od začátku, ale nejprve ho chtěl probrat s kolegy a s rodinou.