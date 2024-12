Hrozí zavírání některých porodnic

Události v regionech: Mohla by zaniknout třetina porodnic (zdroj: ČT24)

Menší porodnost i nedostatek lékařů ovlivňuje chod regionálních porodnic. Více než dvacítka jich už teď nesplňuje jedno z doporučení České gynekologické a porodnické společnosti, a to počet narozených dětí. Z hlediska bezpečí matky i novorozence je podle ní vhodné alespoň šest set porodů za rok a samozřejmostí je i dostatek akreditovaných lékařů. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) tak zřejmě dojde k uzavření zhruba pěti oddělení v Česku.

Lukáš je už druhým dítětem, které Aneta Simonová porodila v Domažlické nemocnici. „Jsem ráda, že tady Domažlická nemocnice je, jinak bych asi porodila v autě, kdybych musela jet dál,“ říká.

Porodů v Domažlicích bylo v minulém roce 237. Podobně je na tom i nemocnice v Jeseníku. Přes tři sta porodů hlásí Městská nemocnice Čáslav. Už několik let nejméně porodů vykazuje prachatická porodnice, loni jich bylo 171.

„Příhraniční oblasti, které obsluhujeme, by měly velký problém s tím, že by rodičky mohly nestihnout dojet do nejbližší porodnice,“ míní primář porodnice v Domažlické nemocnici Dušan Kolařík. Tamní porodnice už má smlouvu na další roky s VZP podepsanou.