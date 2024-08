Duševní trable budoucích a čerstvých matek zůstávají dle lékařů opomíjené

„Máte pocit, že to miminko není vaše, že vám ho někdo dal, že se o něho nechcete a nezvládnete postarat. Já když jsem měla přijít k dceři do pokojíčku, tak jsem měla pocit, že se pozvracím, to jsou opravdu hrozné stavy,“ popsala Kateřina Tomíčková Brancová prožitek poporodní psychózy.

Ta se u ní projevila po narození dcery před dvanácti lety. A znovu i teď, po narození syna. Díky psychiatrické podpoře nové ambulance ostravské fakultní nemocnice byl ale tentokrát její průběh o poznání klidnější. „Poprvé to byl skok do neznáma, já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Teď když jsem byla u pana doktora, tak mi řekl, jo, to je v pohodě. Říkal mi, jak to v hlavě funguje a proč se to děje a co uděláme pro to, aby se to nedělo,“ poznamenala.