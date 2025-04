Objem hypoték v březnu stoupl meziměsíčně téměř o třetinu

„Zejména v růstu prodejů vidíme zvýšenou dynamiku, ke které přispěla i únorová akční nabídka některých bank, kdy právě v březnu se podepisovala většina smluv z této nabídky. Aktuální čísla z hypotečního i nemovitostního trhu zároveň ukazují, že i přes relativně mírný pokles úrokových sazeb poptávka lidí po vlastním bydlení významně roste,“ sdělil manažer hypoték z Komerční banky Ondřej Šuchman.

Nových hypoték v březnu přibylo na 6680, což je o 47 procent více než před rokem. Objem refinancovaných úvěrů, interně či z jiné instituce, v březnu stoupl na 5,7 miliardy. To je o 45 procent více než průměrných 3,9 miliardy korun refinancovaných měsíčně v loňském roce.

Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték je o 0,51 bodu níže, než byla před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,4 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1200 korun. „Uvidíme, jak rychle a zda se se tržní očekávání přelije do rozhodnutí České národní banky, která asi v nejbližším období zůstane ostražitá kvůli pokračujícím inflačním tlakům ze sektoru služeb. Pokud ano, mohlo by to otevřít cestu k poklesu hypotečních sazeb k 4,25 procenta v průběhu druhé poloviny letošního roku,“ upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v březnu mírně stoupla na 4,07 milionu, tedy o téměř dvě procenta meziměsíčně. Zároveň je tak o 19 procent vyšší než před rokem. To odráží kombinaci vyšších cen nemovitostí, růstu mezd a nižších úrokových sazeb.

Ve srovnání s průměrnou úrokovou hypoteční sazbou 2,8 procenta pro nové hypotéky v roce 2019 současná hypoteční sazba pro refinancování 4,66 procenta při zkrácení splatnosti úvěru zvedá měsíční splátky u průměrné hypotéky o víc než 1800 korun, tedy asi o 3,8 procenta současné hrubé průměrné mzdy.