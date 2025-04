Evropa musí vůči Trumpovi postupovat jednotně, shodli se Rakušan a Bartoš

„Já jsem příznivcem Donalda Trumpa, důvody dlouhodobě předkládáme. Ať už je to jeho dynamika, pohled na Green Deal, přístup k nelegální migraci nebo posun k míru na Ukrajině. Rozhodně to ale neznamená, že ho podporujeme výhradně a nemáme nějaké výtky,“ poznamenala v ČT Mračková Vildumetzová.

Donald Trump má v Česku své odpůrce, příznivce, a teď už dokonce i bývalé příznivce. Šéf největší opoziční strany ANO Andrej Babiš nečekaně ostře kritizoval Trumpovy manévry se cly. V rozhovoru pro Deník poznamenal, že to, co prezident USA dělá, „nedává vůbec smysl“. Dříve se ovšem označil za trumpistu.

Trumpovy kroky můžou podle ní poukazovat i na „přílišnou regulaci Evropské unie“, která by se měla podle Vildumetzové změnit. Míní, že Trump se snaží v první řadě o zajištění svých občanů. „Pro něj jsou na prvním místě. V jednání je vždy tvrdý, ale je to s cílem získat to nejlepší pro Američany. V tom bychom si měli vzít příklad a dělat to samé pro Čechy,“ dodala.

Rakušan tvrzení rozporoval. „Nikdo na jeho rozhodnutích nebude bit více než oni (obyčejní Američané). Na událostech posledních týdnů vydělali jen ti, kteří už bohatí byli. Pro Evropu z toho plyne jedno velké poučení. Zaprvé být jednotní a silní a za druhé nevolit si do čela nevyzpytatelné postavy,“ poznamenal Rakušan.

Bartoš je přesvědčen, že šéf ANO reaguje na proměnu veřejného mínění. „Ukázalo se, že velké procento lidí se cly nesouhlasí. Takže Babiš otočil a začal Trumpa kritizovat,“ podotkl. Promluvil o zmíněné regulaci. „Jsou věci, které platily a měly by platit i v USA. Například to, že vysoce postavený politik by neměl dělat kroky, které jsou cenotvorné,“ myslí si Bartoš.

Podle něj mohli někteří investoři na nevyzpytatelném vývoji poslední doby velmi vydělat. „Jsou to obrovské přesuny peněz vyvolané veřejným oznámením. To neovlivňuje jen politiku, dopadá to i na obyčejné lidi,“ dodal.