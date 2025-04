Vláda by mohla zvýšit plat policistům, hasičům i vojákům

ČT24

, kma

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

5 minut Události: Zvyšování platů policistů, hasičů a vojáků Zdroj: ČT24

Vláda by mohla ještě před volbami výrazně přidat policistům, hasičům a vojákům. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhuje s platností od 1. července zvýšit platy policistů a hasičů v průměru o čtyři tisíce korun. Všichni policisté a hasiči by dostali 3200 korun v příplatcích a osm set korun by se týkalo odměn. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) hodlá ke stejnému datu zvýšit výdělky vojáků.

„Přijdu i s nějakou představou, jakým způsobem ty finanční prostředky zajistit, ale samozřejmě to znamená i souhlas ostatních členů vlády s tím, že je bezpečnost jenom jedna,“ poznamenal Rakušan. Ministr vnitra si nechal vypracovat analýzu, která srovnává, jak se platy vojáků, policistů a hasičů liší. Vyšlo z ní mimo jiné, že vojáci v roce 2023 v průměru pobírali o tři až sedm tisíc měsíčně více než policisté. Právě o tuto analýzu opírá svůj plán zvýšit platy policistů a hasičů. Představil ji již prezidentu Petru Pavlovi a senátorům bezpečnostního výboru. Příští týden ji nese na vládu.

„Podmínkám armády nemůže policie konkurovat“ Nedostatek policistů hlásí například jih Moravy, kde chybí pět set lidí. Podle šéfa Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoše Tržila je deficit u dopravní služby i cizinecké policie, největší podstav je však podle jeho slov na obvodních odděleních. Krajský policejní ředitel přiznává, že ročně až dvacet policistů odejde do armády – jejich podmínkám prý nelze konkurovat. „V řadě případů je motivací plat a druhá věc samozřejmě podstatně podle nich klidnější činnost,“ dodal. Například řadoví dopravní nebo pořádkoví policisté mají plat v průměru ve srovnání s řadovými hasiči a vojáky o zhruba šest až osm tisíc menší. Stabilizační příspěvek mají nejvyšší vojáci, a to přes sedm tisíc. Další tři tisíce korun dostávají na rozdíl od policistů na bydlení. Návrh na zvyšování platů Rakušan chce rozdíly mezi platy policistů a vojáků snížit. Proto už příští středu vládě navrhne, aby od 1. července přidala policistům v průměru čtyři tisíce korun měsíčně. Ke stejnému datu ale plánuje zvýšit výdělky vojáků i ministryně obrany Černochová. Podle informací ČT by mohl jen příspěvek na bydlení vzrůst o tři až čtyři tisíce měsíčně. „My potřebujeme, aby vojáci neodcházeli z armády po pár letech, kdy to jsou vlastně nejzkušenější pracovníci,“ zdůvodnila Černochová. Zvýšení platu o tisícikoruny, nikoli pouze stokoruny, je podle Černochové velmi důležité a vojáci by to měli zásadně pocítit.