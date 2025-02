„S důstojníky bychom mohli tapetovat.“ Policii chybí řadoví členové

Vedení policie, hasičského sboru a vězeňské služby usilují o to, aby měli podobně jako armáda stabilní a garantovaný rozpočet. Například pro policejní sbor se od roku 2020 podíl peněz snižuje. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška by bylo přijatelné mít garantováno 0,85 procenta HDP – teď by to znamenalo výdaj přes sedmdesát miliard korun.

Více peněz pro armádu

Požadavky policistů, hasičů a vězeňské služby by v součtu přesáhly hranici sta miliard korun ročně. Oproti tomu armáda má garantovaných 168 miliard. Také ona chce nováčkům dát vyšší náborový příspěvek, a to až jeden milion korun. Tvrdí, že by to platilo pro specifické profese, v běžnějších případech to má být 450 tisíc korun. I tak je to třikrát víc než u policistů nebo dozorců.