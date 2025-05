Extrémně vyrovnané rumunské volby může vyhrát krajně pravicový Simion

„Zde Simion tématizuje zejména otázku využití rumunského přístavu Constanta pro export ukrajinského obilí, přičemž podobně jako Trump opakuje, že podpora by měla být zpoplatněna, respektive že by Ukrajina měla tuto pomoc Rumunsku nějak kompenzovat,“ dodává Cabada.

„Simionova kampaň se oproti situaci před prvním kolem nezměnila. Nadále opakuje, že je představitelem trumpismu a MAGA (na amerického prezidenta Donalda Trumpa napojené hnutí Udělejme Ameriku opět skvělou – pozn. red.), aniž by toto téma příliš rozváděl. Nadále zdůrazňuje, že Rumunsko by mělo vést suverénnější zahraniční a bezpečnostní politiku, včetně revize své podpory Ukrajině,“ přibližuje Cabada.

Spojenec „zakázaného“ Georgesca

„Simion také nadále prezentuje spojenectví s Calinem Georgescem, jemuž slibuje významnou pozici, což ale může být jen volební strategie,“ připomněl Cabada krajně pravicového politika, který podle oficiálních údajů překvapivě vyhrál původní první kolo voleb loni v listopadu.

Ústavní soud ale výsledky zrušil poté, co rumunská kontrarozvědka upozornila, že se do voleb vměšovalo Rusko, a to prostřednictvím sociální sítě TikTok a kybernetickými útoky. Francouzská agentura pro kybernetickou bezpečnost, která pomohla ruské vměšování odhalit, nyní varovala, že stejná taktika by mohla být použita znovu.