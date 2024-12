Rumunská kontrarozvědka upozornila na pokusy o vměšování do prezidentských voleb

Rumunské úřady odhalily podrobnosti o pokusu o vměšování do prezidentských voleb v zemi prostřednictvím sociální sítě TikTok a série kybernetických útoků. Masivní kampaň a snahy o krádeže přístupových údajů k on-line volebnímu systému, které byly podle zpravodajské služby organizované ze zahraničí, měly hrát ve prospěch krajně pravicového kritika NATO Calina Georgesca, který tak překvapivě postoupil do druhého kola volby hlavy státu, píše server BBC.

Rumunská vnitřní informační služba (SRI) nyní tvrdí, že za náhlým a překvapivým nárůstem jeho popularity stojí „organizovaná“ a „partyzánská“ kampaň na sociálních sítích, ke které byli využiti také influenceři.

Podplacené účty na TikToku podle kontrarozvědky propagovaly obsah podporující Georgesca, aniž by to bylo označeno jako volební kampaň. To je ale v rozporu jak s pravidly platformy, tak s rumunským volebním zákonem. Internetový obsah ostatních kandidátů podléhal mnohem přísnější kontrole, podotýká zpravodajský web BBC.

Georgescu už dříve popíral, že by vůbec nějakou volební kampaň vedl, nebo že by za ni někomu platil. Zpravodajcům se však podařilo identifikovat účet na TikToku, který podle nich během jednoho měsíce provedl platby v celkové výši 361 872 eur (zhruba 9,1 milionu korun) uživatelům, kteří propagovali Georgesca.

Evropská komise v reakci na rumunské volby ve čtvrtek oznámila, že posílí kontrolu této sociální sítě. Vyzvala firmu k zachování dat o potenciálních rizicích.