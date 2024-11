Pro policisty jsme nyní udělali maximum, říká Rakušan

Interview ČT24: Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) (zdroj: ČT24)

Pro policii se v letošním roce z hlediska platů udělalo absolutní maximum, co se vzhledem k rozpočtovým možnostem udělat dalo, prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek v Interview ČT24. Situace není sice dobrá, ale Rakušan vidí trend k tomu, že by se mohla zlepšit. Svých dřívějších slov o tom, že by se platy mohly zvedat i o deset procent, prý nelituje, ale vyvozuje z nich pro sebe poučení a nadále bude mluvit jen o věcech, které jsou jisté.

Rakušan zmínil jako jisté přidání 2500 korun na platech od ledna, pak příspěvek na stravování a střednědobý rozpočtový výhled na minimálně pět procent navýšení objemů od ledna 2026 a minimálně pět procent navýšení objemů od ledna 2027. Uznal ale, že bezpečnostní sbory čelí řadě velkých problémů, které nehodlá bagatelizovat. Některé z nich si vyslechl na čtvrtečním protestu bezpečnostních sborů u ministerstva vnitra. „Dneska jsem tam samozřejmě slyšel to, co vím: s tímhle platem není jednoduché mít rodinu, s tímhle platem není jednoduché uživit dítě, s tímhle platem není jednoduché si vzít hypotéku na vlastní bydlení. A já všechno tohle vidím. Ale říkám, že ten maximální pokrok, který jsme teď udělat mohli (...), je prostě to, co v této chvíli odpovídá nějaké ekonomické realitě,“ podotkl.

Průměrný plat policisty je v České republice 55 900 korun, což se podle Rakušana z hlediska širší veřejnosti nemusí zdát být špatné. Myslí si ale, že velký problém jsou rozdíly mezi jednotlivými tarifními třídami. „U policisty, který od ledna nastoupí, se nástupní plat bude pohybovat okolo 33 tisíc korun, což já považuju za velmi neadekvátní a nekonkurenceschopný nástupní plat. Na tom musíme především zapracovat,“ uvedl. Podle něj by bylo třeba, aby nástupní plat převyšoval 40 tisíc korun a byl by rád, kdyby se průměrný plat „v dohledné době“ pohyboval kolem 60 tisíc korun. Slibované navýšení platů je jisté, říká ministr Celkově by aktuální navýšení pro bezpečnostní sbory mělo dosahovat 6,9 procenta. Na námitku, že ještě v zimě v Karviné Rakušan mluvil o navýšení platů sborů o deset procent, šéf rezortu uvedl, že tehdy jen zmiňoval to, co bude na vládě navrhovat. „Odpověď nakonec byla pětiprocentní nárůst do objemu platů, který schválila vláda pro celou státní správu. Nám s ministrem (Pavlem) Blažkem se ještě povedlo z vnitřních zdrojů ty peníze navýšit na 6,9 procent do objemu,“ prohlásil. Předchozí slova o deseti procentech dav na čtvrteční demonstraci ministrovi hojně připomínal, mnoho účastníků na něj při jeho vystoupení křičelo „pohádky“. „Věřím, že všichni ti, kteří tam byli, slovo pohádka mohou vzít zpátky, až uvidí svoji výplatu za leden. V porovnání s rokem 2024 bude vyšší o 2 500 korun,“ zopakoval v Interview ČT24. Dodal, že nyní už mluví jen o tom, co je jisté.

Vyhlídka na lepší časy Rakušan má za to, že se situace ve sborech celkově může brzy začít zlepšovat. „Odborářům jsem slíbil, že v lednu uděláme další velké jednání, že začnete jejich požadavky formulovat dříve, abychom se nedostali pod žádný časový tlak, ale zároveň jsem jim řekl, že ta personální situace v letošním roce není tak dramatická, jak se říkalo na jednání někdy v lednu, v únoru, že odejde pět tisíc policistů,“ zmínil. „Rok 2023 je prvním rokem od roku 2019, kdy je počet služebních poměrů (u policie), které vznikly, vyšší než těch, které zanikly,“ podotkl ministr. Celkově se podle něj pro rezort vnitra podařilo pro příští rok získat navíc 10 miliard korun. „Situace je mnohem lepší než na začátku letošního roku. Tam jsem jistou krizi viděl, tam jsme skutečně sháněli peníze do provozu, tam jsem vedl tvrdá jednání s ministerstvem financí o dofinancování našeho rozpočtu,“ prohlásil také.

Situace v policii pohledem senátorů Červíčka a Šlachty Čtvrtečnímu protestu bezpečnostních sborů se věnovala i diskuse v pořadu Události, komentáře. „Nemyslím si, že nástupní plat 33 tisíc, po přidání (slíbených) dvou a půl tisíc, je pro policistu optimální finanční hodnocení,“ řekl v pořadu Události, komentáře senátor Martin Červíček (ODS). Dodal, že na trhu práce to není konkurenceschopné ohodnocení. „Rozhodně si myslím, že ti policisté na spodku pyramidy, ti na ulicích, by měli dostat přidáno více." Souhlasí tedy s požadavkem demonstrujících na zvýšení o čtyři tisíce. Senátor Róbert Šlachta (Přísaha) se čtvrteční demonstrace přímo zúčastnil, i kvůli „náladě, která byla mezi policisty, hasiči, celní správou či městskou policií“. Jejich požadavky podporuje, jejich plat nepovažuje za odpovídající. Též on považuje zvýšení nástupních platů o čtyři tisíce za minimální.

Události, komentáře: Senátoři Martin Červíček a Róbert Šlachta v debatě o protestech bezpečnostních sborů (zdroj: ČT24)

Červíček dále řekl, že nejde jen o platy. „Ale o to, jak dlouhodobě kterákoliv vláda vnímá vnitřní bezpečnost a je ochotná, plánovaně, ji financovat“. Tedy vydávat peníze na investice a na provoz. To se zde podle něj neděje. „Musíme si uvědomit, že paradoxně promarňujeme čas, kdy máme investovat do vnitřní bezpečnosti.“ Má se tak podle něho dít v době, kdy se nic neděje a připravovat se na budoucí rizika. „Zvykli jsme si na to, že financujeme vnější bezpečnost. Musíme si všichni zvyknout na to, že musíme odpovídajícím způsobem, správně, efektivně, financovat i tu vnitřní bezpečnost." Současné úvahy o zvyšování platů v příštích letech pak nepovažuje za komplexní plán, jak financovat policii. Představoval by si to jako finanční rámec pro příštích deset patnáct let, který se bude dodržovat. Není podle něj také definováno, jakou policii bychom vlastně chtěli mít a čemu by se měla věnovat. Šlachta zmínil, že mezi policisty a hasiči cítil na demonstraci zoufalství a frustraci. „Myslím si, že v bezpečnostních sborech ještě něco podobného nebylo.“ Přidal svůj pocit, že bezpečnostní složky současnému ministrovi Rakušanovi nevěří.