První jaderná elektrárna v USA začala využívat umělou inteligenci

Kalifornie se už roky odklání od jaderné energetiky, kterou úspěšně nahrazují obnovitelné zdroje energie. Stále ale jednu jadernou elektrárnu provozuje: je jí Diablo Canyon (Ďáblův kaňon), která se začala stavět v sedmdesátých letech dvacátého století. Moc času ani jí už ale nezbývá, protože kolem roku 2029 by se měla začít vyřazovat z provozu. Přesto teď dostala novou špičkovou technologii, a to osm výkonných počítačů s hardwarem specializovaným na umělou inteligenci (AI).

Celý projekt začal už před dvěma roky, kdy se poprvé ukázalo, jaké možnosti analýzy textu mají programy, jako je například ChatGPT. Tehdy si provozovatel „Ďáblova kaňonu“ nechal stáhnout celou veřejně dostupnou dokumentaci, která se jeho elektrárny týká – je to neuvěřitelných 54 milionů stran. Pokud by je chtěl přečíst jeden člověk, strávil by tím 411 roků, a to bez přestávky, bez spánku, jídla, odpočinku.

„Nástroj umělé inteligence s názvem Neutron Enterprise má pomáhat pracovníkům elektrárny orientovat se v rozsáhlých technických zprávách a předpisech – milionech stran složitých dokumentů Komise pro regulaci jaderné energetiky, které jsou staré desítky let,“ popisuje smysl nasazení AI web CalMatters . To je ale jen první krok, podle stejného zdroje to totiž otevírá mnohem více možností, které si nyní vědci a inženýři mohou vyzkoušet a v budoucnu nasadit.

Týká se to zejména možností v takzvaných malých modulárních reaktorech, které by měly v budoucnu vznikat – právě u nich by se mohly umělé inteligence integrovat do jejich technologií už od začátku. Paradoxem je, že nejvíce poptávku po energii zvedají právě datová centra a AI. Podle analýzy Mezinárodní agentury pro energii jsou hlavním motorem vyšší spotřeby energie a také nejvíc motivují Spojené státy ke stavbě nových jaderných bloků.

Komise pro jadernou regulaci se v USA možnosti využití AI věnuje už několik let, zejména s ohledem na bezpečnost. Ale není jasné, jestli to bude pokračovat i za prezidentství Donalda Trumpa, který se snaží řadu oblastí deregulovat. A to včetně umělých inteligencí: hned několik dní po svém nástupu do úřadu zrušil nařízení administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena, které regulovalo cíle v oblasti AI, s tím, že je to „překážka pro americké inovace v oblasti AI“.