„Do září zjistíme příčinu autismu,“ slibuje americký ministr zdravotnictví

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se zavázal k „masivnímu testování a výzkumnému úsilí“, aby do pěti měsíců určil příčinu autismu, píše server BBC. Odborníci varují, že nalezení příčin poruchy autistického spektra – složitého syndromu, který lékaři zkoumají po desetiletí – nebude jednoduché a snahu označili za zcestnou a nerealistickou.

Kennedy, který prosazuje vyvrácené teorie tvrdící, že autismus souvisí s očkováním, při jednání vlády ve čtvrtek uvedl, že americké výzkumné úsilí bude „zahrnovat stovky vědců z celého světa“. Díky tomu by měl být pokrok v odhalení příčiny tohoto zdravotního problému podle něj velmi rychlý: „Do září budeme vědět, co způsobilo epidemii autismu a budeme schopni to odstranit,“ řekl. Už dříve prohlásil, že úřady budou zkoumat jídlo, vodu, vzduch i způsoby výchovy dětí.