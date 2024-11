Máme problémy vyjíždět k oznámením, papírování je moc, tvrdí policisté

Události: Co řeší policie (zdroj: ČT24)

Policisté tvrdí, že jejich práci komplikuje nadbytečná byrokracie. Také prý chybí tisíce lidí. I proto vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat upuštěním od některých agend, například v oblasti přestupků. To by znamenalo velký posun a úlevu v tom, co musí policisté řešit.