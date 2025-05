Soud zprostil muže viněné z dodávek kokainu v banánech

Pražský městský soud zprostil obžaloby trojici mužů, které státní zástupkyně vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Podle soudu se neprokázalo, že by se dopustili drogové trestné činnosti. Verdikt není pravomocný.

Muži vinu od počátku odmítají. V případě odsouzení by jim hrozil až osmnáctiletý trest vězení. Gashiho soud pouze uznal vinným z nedovoleného ozbrojování a uložil mu peněžitý trest ve výši sto tisíc korun.

„Soud dospěl k závěru, že skutek rozhodně nebyl prokázán,“ prohlásila soudkyně. Z obžaloby podle ní nebylo zřejmé, co klade státní zástupkyně trojici za vinu. Nebyl v ní konkrétní popis, co přesně měli muži spáchat, kdy, kde a jakým způsobem se měli drogové činnosti dopouštět. „Jediné konkrétní tvrzení, že se mělo pašovat tři sta kilogramů kokainu, zase nemělo oporu v důkazech,“ uvedla Pavlátová.

Podle předsedkyně senátu Jarmily Pavlátové se neprokázalo, že by se bývalý vedoucí pracovník Lidlu Jiří Gabriel, někdejší spolupracovník uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře Petr Hrubý a cizinec dlouhodobě žijící v Praze Faton Gashi dopustili drogové trestné činnosti.

Obžaloba tvrdila, že Gashi řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý měl zprostředkovávat kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytovat jim prostory pro konspirativní schůzky.

Dodávku, kvůli níž muži stanuli před soudem, měla podle obžaloby trojice zorganizovat mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovat měla minimálně tři sta kilogramů drog a kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí.