Trojice mužů odmítla obžalobu z dovozu kokainu v krabicích s banány

Gashi podle obžaloby řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.

Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně tři sta kilogramů drog. Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí. Mužům hrozí v případě odsouzení až osmnáctiletý trest vězení.

Obžaloba postrádá důkazy, argumentují advokáti

Za Gabriela i Gashiho mluvili u pondělního hlavního líčení jejich advokáti, muži vypovídat odmítli. „Obžaloba ani vazba nedává smysl,“ prohlásil pouze bývalý manažer Lidlu. Právní zástupci obou pak uvedli, že obžaloba zcela postrádá důkazy o tom, že by jejich klienti dováželi kokain. Podle Gashiho advokáta Petra Slepičky se prokázalo pouze to, že se trojice znala s lidmi, kteří obchodovali s drogami. Neznali ale podle něj ani nikoho z Jižní Ameriky.

Právník poukázal na to, že tři sta kilogramů kokainu by se prodalo přibližně za šest set milionů korun. I při značných nákladech by tak každý z mužů musel vydělat řádově desítky až stovky milionů korun. V odposleších však podle Slepičky například zaznělo, že si Hrubý potřebuje půjčit dvacet tisíc korun od své matky na nájem.