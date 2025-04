Vláda podpořila novelu zpřísňující azylová a migrační pravidla

Pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, tím by se mělo zamezit podávání účelových žádostí. Spojí se řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu do země původu. Právě tyto věci vedou k průtahům při vracení neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu.

Novela podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) obsahuje i základní části evropského migračního paktu. Právě to vadí opozičnímu hnutí ANO, které iniciativu označuje za předvolební tah. „Pro mě je to kouřová clona k zakrytí zásadních problémů,“ sdělil v Událostech, komentářích místopředseda hnutí ANO Robert Králíček.

Další program vlády

Ministři také řeší opatření proti šíření slintavky a kulhavky. Na hranicích by podle ministryně Jany Černochové (ODS) měli u kontrol kamionů pomáhat vojáci z veterinární správy armády. Střídat by měli pracovníky veterinární správy, kterých na nepřetržité kontroly není dost, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). S kontrolami by podle něj mělo pomáhat zhruba dvacet pracovníků z armády, začít by s tím měli od čtvrtka nebo pátku.