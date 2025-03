Kouřová clona, říká o migračním návrhu Králíček. Dle Rakušana jde o pravidla

Podle Rakušana stávající česká legislativa dosud odpovídala tomu, co jsme si mohli dovolit v evropském rámci. Ten se podle ministra nyní rozšířil a dává více možností národním legislativám. „Reagujeme na to, že migrace v Evropě je problém, byť loňský rok byl příznivější,“ sdělil Rakušan, podle nějž Česko nemůže v tuto chvíli zůstat „neoblečeno“.

„Pro mě je to kouřová clona k zakrytí zásadních problémů,“ dodal Králíček, podle nějž podobné změny mohly přijít jindy a nyní jsou spíše „volebním tahem“. „Mohlo to přijít hlavně v době předsednictví, když se připravoval migrační pakt,“ dodal.

Co má novela obsahovat?

Pro žadatele o azyl by změna znamenala přísnější podmínky. Lidé, kteří by se snažili vyhnout vyhoštění nebo se o jejich vyhoštění jedná, by měli omezené podávání dalších žádostí. Zároveň by se problémovým žadatelům mohla omezit třeba státem hrazená zdravotní péče a některé benefity. Těm, kteří by se proti rozhodnutí o azylu odvolali, chce stát zajistit rychlejší řízení

Úřadům by zároveň novela přinesla větší pravomoci. Mohly by například rychleji vyhostit cizince, kteří v Česku pobývají neoprávněně. Rychlejší by mělo být i řízení u těch, kteří se proti rozhodnutí případně odvolají. Nově by měly mít úřady také možnost více využívat unijní databáze a data z mobilních telefonů, žadatelé o azyl by také měli projít epidemiologickým screeningem. Zpřísnit by se měly kontroly na mezinárodních letištích.