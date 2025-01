Politico popsalo tajný program, kterým Bělorusko zneužívá migranty proti EU

Režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka už několik let přiváží migranty na své hranice se zeměmi Evropské unie, a využívá tak běžence jako zbraň v hybridní válce proti Západu. Opakovaně na to upozorňují jak sousední státy Běloruska, kam Minsk běžence posílá, tak EU jako celek. Minsk vždy odmítal, že by převoz migrantů cíleně organizoval. Politico teď však na základě odposlechů běloruských činitelů a rozhovorů s členy bezpečnostních složek popsalo, jak přesně systém funguje.

Jako oficiální účely v žádostech figurovaly služební cesty, turistika či zdravotní účely a často šlo o skupinová víza. Mnoho lidí však podle Politica uvedlo, že jim byl neoficiálně přislíben snadný přechod do EU.

V některých zemích, například v Iráku, se objevily inzeráty propagující zájezdy do Běloruska. Když na ně potenciální migranti odpověděli, cestovní kanceláře požádaly běloruské ministerstvo zahraničí o krátkodobá víza pro dotyčné osoby.

Mechanismus byl podle Politica spuštěn na jaře 2021, tedy poté, co EU uvalila na Lukašenkův režim sankce v reakci na zfalšované prezidentské volby a represe vůči demonstrantům a opozici z předchozího roku.

Mizející migranti

Do Běloruska tito lidé přilétali jak s iráckými aerolinkami, tak s běloruskou státní společností Belavia. Při příjezdu dostali víza a ubytování v hotelech vlastněných ředitelstvím správy majetku, které spadá pod úřad prezidenta. Příchozí se skutečně účastnili exkurzí do státních podniků, výletů či lázeňských pobytů, cestovní kanceláře si ale byly vědomy, že migranti nepřicházejí do země jen kvůli práci nebo zábavě.

Řada z nich totiž během pobytu zmizela. Dzmitrij Korabau, zástupce vedoucího soukromé cestovní agentury Oskartour, která se do projektu zapojila, v zachycených telefonátech říká, že migranti dorazili do Minsku „bez zavazadel“ a vtipkoval, že „letadla letící zpět do svých domovských zemí jsou poloprázdná“. Na jednom ze záznamů také říká, že když lidé „utečou, zahodí všechny své dokumenty, aby je nebylo možné identifikovat“.

Když pak Ihar Kačalau, zástupce vedoucího kriminální policie v Minské oblasti, obdržel zprávy o zmizení několika lidí z Afriky, kteří se v Bělorusku měli oficiálně učit hrát fotbal, zavolal v květnu 2021 na ministerstvo vnitra a požádal o radu.

„Ministr dal výslovné pokyny,“ řekl vysoký úředník na ministerstvu Michail Bedunkevič v odposlechu telefonátu, na který odkazuje Politico. „Neměli bychom se zabývat migranty na cestě do Evropy,“ pokračoval a dodal: „Zmizeli? To je v pořádku, pokud se tu neusadí. Cokoli, co se pohne tímto směrem… Neměli bychom tomu stát v cestě.“