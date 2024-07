Militarizace na polsko-běloruských hranicích vzbuzuje emoce

Situace na polsko-běloruské hranici je napjatá dlouhodobě. Začátkem června zemřel polský voják, kterého 28. května těžce zranil migrant u kovové bariéry oddělující obě země.

Po tomto tragickém útoku a několika dalších incidentech s lehčími následky polský premiér Donald Tusk oznámil, že úřady obnoví nárazníkové pásmo u hranic s Běloruskem, k čemuž 13. června skutečně došlo. Šedesátikilometrové pásmo zahrnuje klíčová místa, kde migranti nejintenzivněji překračují hranici od roku 2021.

Média a humanitární pracovníci do něj mají přístup pouze po získání povolení od pohraniční stráže. Omezení bylo nastaveno na 90 dní (tedy do září). Lékaři bez hranic nicméně poznamenali, že od 23. července, navzdory oficiálním žádostem o neomezený a nezávislý přístup do celého pohraničního regionu za účelem poskytování humanitární pomoci, mohou vstoupit pouze do malé části nárazníkového pásma na omezenou dobu 30 dnů.

„Zákaz funguje jako páska přes oči. Co se děje v hustě zalesněné oblasti mezi Polskem a Běloruskem, nevíme. A nemůžeme pomoci lidem, které nevidíme,“ konstatoval vedoucí humanitárních aktivit Lékařů bez hranic v Polsku Andreas Spaett.

Preventivní sebeobrana ostrou municí

Polsko, ale i Litva a Lotyšsko už několik let obviňují Bělorusko, že lidi z krizových oblastí zneužívá jako zbraně v hybridní válce proti Evropské unii. Migrační krize na polsko-běloruské hranici vrcholila od léta do zimy 2021, kdy se na běloruské straně hranice nahromadily tisíce lidí, kteří se často násilím a za přispění pohraničníků snažili dostat na polské území.

I proto schválil ve čtvrtek polský Senát zákon, který vojákům, pohraničníkům a policistům rozmístěných na problémové hranici umožňuje „preventivně“ nebo v „sebeobraně“ střílet ostrou municí na každého, kdo se ji pokusí nelegálně překročit.

Kromě Lékařů bez hranic kritizovali toto rozhodnutí mimo jiné i ochránci lidských práv. Zástupkyně ředitele Amnesty International Europe Dinushika Dissanayakeová ho označila za nebezpečný precedens. „Podle mezinárodního práva musí být použití síly proti jednotlivcům nezbytně nutné a úměrné hrozící hrozbě. Použití střelných zbraní je zakázáno s výjimkou situací, kdy existuje bezprostřední hrozba smrti nebo vážného zranění. Jakýkoli pokus polských úřadů podkopat tyto zásady by byl nezákonný,“ napsala den před hlasováním.