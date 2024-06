Tlak na polskou hranici roste, ochranná opatření ale likvidují turistický ruch

Po běloruské trase přichází do Evropské unie stále více migrantů – a tlak na polskou hranici roste. Tamní prokuratura nyní přehodnotila případ dvou vojáků, kteří začátkem června na výstrahu pálili proti běžencům. Už jim nehrozí propuštění a po dobu vyšetřování budou brát plný plat. Po incidentu začal na pomezí platit přísnější režim a vznikla nárazníková zóna. Evropská unie i Polsko obviňují Rusko a jeho spojence, že migraci podporují a používají proti Západu. Opatření ale rozdělují společnost a navíc kazí obchod v turisticky vyhledávané oblasti.

Východní hranice Polska v posledních dnech zažívá dvě velmi odlišné reality. Součástí té první je policejní honička s ujíždějícími migranty, kteří se hlídce ztratili v lese. Po chvíli se je podařilo vypátrat, skrývali se v blízkém rybníku. „Stáli v něm po krk ve vodě,“ objasnil policejní mluvčí Marcin Malody. Po dopadení skončili v detenci.

Podobných případů je ale čím dál více, přibývá totiž migrantů, kteří často za pomoci běloruských složek zdolávají loni dostavěný plot na hranici s Běloruskem.

Stejné místo ale nabízí i zcela jiný zážitek. S teplým počasím začali přijíždět návštěvníci, kteří míří do zdejšího Bělověžského pralesa. Ten živí místní turistický ruch. „Skrze plot neměla proklouznout ani myš. A sledujte, jak to je,“ stěžuje si majitel restaurace v Bělověži Sławomir Droń na to, jak současná situace komplikuje obchod.

Zakázaná zóna budí vášně

Sílící migraci se rozhodla vláda čelit vyhlášením dvousetmetrové zakázané zóny, která je na dvou místech široká přes dva kilometry a zasahuje do vyhledávaných částí lesa. Turisté tak ze strachu ruší své zarezervované pobyty a podnikatelé cítí propad tržeb. Podle Łukasze Synowieckého, který návštěvníky provádí Bělověžským parkem, je to „vražda turistiky“ celého regionu.

Proti nárazníkové zóně se zvedla vlna odporu. Podle kritiků, zejména z řad aktivistů, problémy s migrací ani neřeší.