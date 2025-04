„Ztělesňuje silnou Kanadu“. Světoví lídři gratulují Carneymu k volebnímu vítězství

Vazby mezi Evropou a Kanadou jsou podle předsedkyně EK von der Leyenové silné a stále se posilují. Na síti X napsala, že se těší na úzkou spolupráci s Kanadou, a to jak na bilaterální úrovni, tak na úrovni skupiny vyspělých ekonomik G7. „Budeme hájit naše společné demokratické hodnoty, podporovat multilateralismus a prosazovat svobodný a spravedlivý obchod,“ dodala šéfka EK.

Na spolupráci s Kanadou a posilování přátelství se těší také francouzský prezident Macron. Carney ztělesňuje silnou Kanadu tváří v tvář velkým výzvám, prohlásil Macron v době, kdy Ottawa čelí návrhům amerického prezidenta Donalda Trumpa na připojení k USA.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte nazval Kanadu „cenným členem NATO“ a ke svým gratulacím Carneymu připojil vyjádření zájmu o společnou spolupráci na silnější a spravedlivější Alianci. To podle něj bude znamenat „větší investice do obrany a urychlení průmyslové výroby, abychom měli vše, co potřebujeme k zajištění naší bezpečnosti,“ napsal na X.

Čína je „připravena rozvíjet vztahy“ s Kanadou, ujistilo čínské ministerstvo zahraničí, aniž by zatím vyjádřilo jakoukoli gratulaci kanadské Liberální straně nebo jejímu lídrovi, píše agentura AFP. Vztahy mezi Pekingem a Ottawou jsou již několik let napjaté v důsledku různých obchodních a politických sporů, připomíná AFP.