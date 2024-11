Polsko dokončuje opevnění na hranici s Běloruskem

Ostraha se týká i vodních ploch a železnic

Kamery nově hlídají i dosud málo střežené kilometry hranice tvořené řekami či jezery. Kromě toho zafungoval i tlak na uzavření železničních přechodů. „Pokud dostaneme signál, že přijíždí vlak se zbožím, a to se děje několikrát denně, tak jednoduše tu zábranu odsuneme a vlak projede,“ popsal Michal Bura z pohraniční stráže.

Právě hrozba úplného uzavření tratí ze strany Varšavy přiměla Bělorusko jeho snahy o destabilizaci Evropy omezit. Přes Bělorusko do Polska a dále do EU totiž denně míří vlaky naložené zbožím převážně z Číny, které pro Minsk znamenají významný zdroj příjmů. Podle mluvčí pohraniční stráže v Podleském vojvodství Eweliny Lewkowiczové se díky tomu výrazně snížil počet pokusů o zdolání plotu. „Průměrně za den je to čtyřicet (pokusů), bývalo to přes dvě stě,“ uvedla.

Pohraničníci ale stále čelí kritice ze strany aktivistů za údajné nelegální vytlačování migrantů zpět za hranici a odpírání práva na azyl. Obvinění dlouhodobě odmítají.