Polsko roste do vojenského giganta Evropy

Kontrakt na dodávku zmiňovaných tanků Abrams M1A1 schválil Washington v prosinci 2022. V červnu tohoto roku do Polska dorazilo všech 116 objednaných kusů. Tanky Abrams ve verzi M1A1 ve vybavení polské armády vyplnily mezery po obrněncích, které Varšava předala Ukrajině na obranu před ruskými invazními silami. Polsko tanky Abrams koupilo jako první evropská země a jako první člen NATO mimo Spojené státy. Používá je na bojišti ale i Ukrajina, která jich má asi 31 kusů.

Na Ukrajinu dorazily tanky Abrams. Je to pomoc, ale zvrat nepřinesou, hodnotí experti

Polsko si také ve Spojených státech předloni v dubnu objednalo 250 tanků Abrams v nejnovější verzi M1A2 SEPv3. Hodnota této smlouvy je 4,7 miliardy dolarů a bude naplněna do roku 2026. „To bude opravdu technologický skok. Pokud dorazí všechny, budeme nejsilnější obrněnou brigádou Evropy,“ prohlásil mluvčí 1. varšavské obrněné brigády Jacek Piotrowski. M1A2 SEPv3 mají oproti starším verzím tanku ještě lepší pancíř, vylepšenou protiminovou ochranu, moderní řídicí a komunikační systémy a jsou schopné pálit ničivější munici.

Další velkou armádní zakázkou je pro východoevropský stát nákup amerických stíhaček F-35A, těch si 31. ledna 2020 objednal 32 kusů. Samy stroje mají stát 2,8 miliardy dolarů, hodnota celého kontraktu činí 4,6 miliardy dolarů (asi 108 miliard korun). První letoun má polské letectvo formálně obdržet ještě letos, ale tento stroj poslouží na základně Ebbing Národní gardy amerického státu Arkansas k výcviku pilotů. Ročně má následovat čtyři až šest kusů, z nichž první do Polska přiletí asi za dva roky. Celá objednávka má být splněna do roku 2030.

Země posiluje od Američanů také své dělostřelectvo. Vynaložila asi 10 miliard dolarů na nákup 468 raketometů HIMARS, které se velmi osvědčily v ukrajinských rukou proti ruským jednotkám. Z minulosti polská armáda má již osmnáct těchto zbraní. Dodávky nových raketometů začnou koncem roku 2025. V nejbližších dvou letech bude polská armáda pracovat na tom, aby je zkombinovala se systémy, které už má ve výzbroji. Varšava plánuje, že raketomety HIMARS budou osazeny na podvozcích Jelcz a budou integrovány do systémů pro řízení palby dělostřelectva TOPAZ.

Nákupy v Koreji

Poláci nenakupují vojenskou techniku jenom ve Spojených státech. Významným partnerem je v tomto směru pro ně Jižní Korea. Od té polská vláda koupila především bojové tanky K2 Black Panther. Do konce roku 2025 by měla Varšava dostat od Koreje 180 kusů tanků, několik strojů již obdržela. Dalších až 820 těchto tanků se vyrobí během deseti let přímo v Polsku na základě licence, kterou od Korejců obdrží.

Portál gazeta.pl píše, že loni byly objednány v Jižní Koreji také raketomety, jde o typ K239 Chunmoo. Dohromady jich má být 288 kusů. První raketomet do Polska dorazil v srpnu 2023 a armáda ho osadila na podvozku Jelcz. Dále chce země nakoupit dohromady 364 jihokorejských houfnic K9 Thunder nebo 48 nadzvukových stíhaček FA-50.

Polsko zvyšuje i domácí zbrojní výrobu. V prosinci 2023 si třeba objednalo 152 nových samohybných houfnic AHS Krab od firmy Huta Stalowa Wola za asi 2,5 miliardy dolarů. Ty kombinují podvozek zmiňované jihokorejské houfnice K9 Thunder, dělovou věž původně vyvinutou pro britskou houfnici AS90M Braveheart a dělo polské výroby.