Úspěch země závisí na tom, jak se změní EU, řekl Fiala

Podle průzkumu mezi tisícovkou společností, který Hospodářská komora na konferenci zveřejnila, je se současným stavem strategických investic státu nespokojena více než polovina firem. Spokojena jich je čtvrtina, téměř pětina podniků pak nezaznamenala v této oblasti významnou činnost státu. Firmy nejčastěji zmiňovaly jako úspěch strategických investic budování dálniční sítě a dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Jako nezdar uváděly zejména dálniční síť, byrokracii a železniční infrastrukturu.

Jurečka varoval před úbytkem pracovní síly

Český trh práce by mělo do deseti let opustit 1,2 milionu lidí, tedy asi pětina zaměstnaných, varoval na konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Problém s tvrdými investicemi nebude tak palčivý jako ten s dostupností lidí a jejich kvalitou a tím, co se na nás hrne v kontextu demografických změn. Každý by tomu měl věnovat pozornost... Čeká nás odchod do důchodu lidí, narozených po roce 1965, pak nejsilnější generace Husákových dětí. Bude to velký zásah do pracovního trhu,“ uvedl ministr.