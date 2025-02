Evropská komise představila plán na podporu ekologicky šetrného průmyslu

Třinecké železárny investují 25 miliard do ekologické výroby

„Evropa není pouze kontinentem průmyslových inovací, ale také kontinentem průmyslové výroby. Poptávka po ekologicky šetrných produktech však zpomaluje a některé investice se přesouvají do jiných regionů,“ uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. „Víme, že evropským podnikům stále stojí v cestě příliš mnoho překážek, od vysokých cen energií až po nadměrnou regulační zátěž. Dohoda o čistém průmyslu má přetnout pouta, která naše podniky stále brzdí,“ dodala.

Změny se týkají směrnice o vykazování podnikové udržitelnosti (CSRD), která na firmy v EU klade řadu požadavků. Podle CSRD by společnosti měly podávat nefinanční informace o environmentálních, sociálních a správních tématech, tedy o dopadech svého podnikání na okolí. Podle návrhu by se však nové povinnosti týkaly pouze firem s více než tisíci zaměstnanci.

EU chce omezit dovoz některých potravin včetně amerických, píší Financial Times

Premiér Fiala vyjádřil pochybnosti o tom, zda bude Dohoda o čistém průmyslu úspěšná. „Na první pohled se zdá, že jsou spojovány protichůdné trendy, kdy na jedné straně je to podpora průmyslu, na druhé straně zachování Green Dealu,“ zmínil. Podle premiéra bude Česko v Unii nadále usilovat o vytvoření aliance států, které budou chtít kvůli posílení konkurenceschopnosti revidovat klimatické cíle EU.

Plán snížení nákladů na energie

Komise dále předložila plán na snížení nákladů na energie pro podniky i občany. Cílem je ušetřit Evropanům už v letošním roce 45 miliard eur (1,1 bilionu korun), do roku 2040 by to pak mělo být 260 miliard eur (6,5 bilionu korun) ročně.

„Snižujeme ceny energií a zvyšujeme konkurenceschopnost. Ceny energií v Evropě jsme už výrazně snížili zdvojnásobením obnovitelných zdrojů. Nyní jdeme o krok dál s Akčním plánem pro dostupnou energii jako součást naší Dohody o čistém průmyslu,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. S novým plánem podle ní blok dosáhne „předvídatelnějších cen a silnějších propojení v celé Evropě“.

Eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen sdělil, že vysoké ceny energií snižují unijní konkurenceschopnost. „Platíme za energii třikrát, čtyřikrát tolik než naši konkurenti ve Spojených státech. Zároveň naši občané nezvládají platit účty za energie, což je nepřípustné. Ceny za energie musíme zásadně snížit,“ uvedl eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen.

Jörgensen dále sdělil, že se jedná také o otázku bezpečnosti. „V Evropské unii stále nakupujeme ruský plyn, čímž nepřímo pomáháme (ruskému vládci Vladimiru) Putinovi financovat válku (proti Ukrajině). Od začátku války jsme dovezli fosilní paliva z Ruska v hodnotě, která se rovná nákladům na 245 bojových letounů, což je neudržitelné,“ dodal s tím, že sedmadvacítka musí být na fosilních palivech z Ruska nezávislá.