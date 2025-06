Vláda se shodla na zvýšení platů vojáků, policistů i hasičů

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že policisté a hasiči budou mít od 1. července o tři tisíce korun vyšší měsíční výplatu. I těmto sborům se podle něj v lednu zvýší platové tarify, výchozí hladinou pro vyjednávání je podle něj pět procent. Navýšení tarifů se podle informací vicepremiéra příští rok má týkat i Vězeňské služby a celníků.

Co se týče vojáků, ti v hodnostech od svobodníka po štábního praporčíka dostanou na tarifech celkem o patnáct procent více, v hodnostech od poručíka výše bude zvýšení o deset procent. Vojákům se také od července zvýší příspěvek na bydlení, a to minimálně o sto procent, tedy nejméně o tři tisíce korun pro každého z nich, rozhodla vláda. Navýšení se bude lišit v Praze a ve zbytku republiky, a to kvůli vyšším nákladům na bydlení v hlavním městě.