Babiš znovu žádá ve sněmovně jednání o obraně

15. 4. 2025

Poslanecká sněmovna má pokračovat v projednávání povinné registrace ubytovacích zařízení včetně soukromých bytů i hostů v připravovaném elektronickém systému eTurista. Ve druhém čtení jsou také například novely o převodu odpovědnosti za lékařské pohotovosti z krajů na zdravotní pojišťovny a o rozšíření pravomocí společenství obcí. Vládní koalice v úvodu jednání prosadila, aby se mohlo jednat až do noci.

Prodloužené jednání navrhl za koalici předseda poslanců ODS Marek Benda pro případ, pokud by se protahovalo jednání o úpravách programu schůze. Svého přednostního řečnického práva se rozhodli využít představitelé opozičního hnutí ANO. Jeho předseda Andrej Babiš opětovně navrhl jednání o obranyschopnosti a bezpečnosti země. „Tato koalice se bojí, aby lidi slyšeli to, co se chceme my zeptat. Otázky položíme dnes a budeme se k tomu stále vracet,“ řekl v úterý ve sněmovně Babiš. Opakovaně vyčetl koalici, že kvůli důvěrným informacím uzavřela mimořádnou schůzi sněmovny ke stejnému tématu. Obvinil vládní strany ze zbabělosti, vylhaného rozpočtu a strašení válkou. „Je to normální kampaň,“ řekl během čtyřicetiminutového projevu.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová navrhla projednat bod s názvem Další šikana lidí, kteří si chtějí jen trochu přivydělat. Obvinila ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), že chce po studentech vyplňování přiznání k dani z příjmů v souvislosti se zavedením jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, které má nahradit vyplňování 25 formulářů. Podle stanoviska ministerstva financí se pro přivydělávající si studenty touto úpravou nic nezmění a přiznání nebudou muset podávat. Předseda SPD Tomio Okamura navrhoval probrat své tvrzení, že „potraviny dál zdražují a vláda to neřeší“. Chtěl řešit také nedostatek praktických lékařů nebo opatření proti zavádění cel ze strany USA. Ve zhruba dvacetiminutovém vystoupení také obvinil vládu Petra Fialy (ODS) z toho, že „svou politikou způsobila alarmující propad porodnosti“. Obsah jednání Z vládní novely o zavedení systému eTurista by měla podle doporučení správního výboru vypadnout část, podle níž by obce dostaly pravomoc omezovat krátkodobé ubytování v bytech. Debata se očekává o rozsahu údajů o jednotlivých ubytovaných hostech zapisovaných do systému eTurista s ohledem na ochranu jejich soukromí.