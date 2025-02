V Česku se loni ubytovalo téměř 23 milionů turistů

V Česku se loni ubytovalo asi 22,8 milionu turistů, meziročně je to o 3,8 procenta více, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Stoupl také počet přenocování, a to o 2,6 procenta na 57,3 milionu nocí. Počet turistů poprvé překonal rok 2019 před začátkem pandemie nemoci covid-19, která značně omezila cestování.

Nejvíce turistů loni zavítalo do Prahy, kde se ubytovalo přes osm milionů hostů. Naopak nejméně turistů – zhruba 530 tisíc – dorazilo do Pardubického kraje. Nejpočetnější turistickou skupinou byli stejně jako v předchozím roce Němci, podle ČSÚ jich přijelo 2,4 milionu. Dalšími nejpočetnějšími skupinami byli Slováci (899 tisíc) a Poláci (842 tisíc). V hotelech, motelech či botelech v třídě do čtyř hvězdiček se v roce 2024 ubytovalo asi 8,2 milionu hostů, v pětihvězdičkových hotelech 1,6 milionu, v penzionech 2,8 milionu a v kempech 1,6 milionu.

Turismus v závěru roku

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 se celkový počet příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení v Česku meziročně zvýšil o 7,1 procenta na zhruba 4,99 milionu. Počet přenocování vzrostl o rovných sedm procent na 11,7 milionu nocí. „Meziroční vývoj byl ovlivněn zvýšeným počtem příjezdů jak rezidentů, tak i nerezidentů,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Roman Mikula. Větší zájem domácí i zahraniční klientely přispěl k nárůstu počtu turistů i přenocování.