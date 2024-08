Obce a města by mohly částečně omezit krátkodobé pronájmy

Obce a města v Česku by mohly v budoucnu omezit krátkodobá ubytování přes on-line platformy. Týkat se to může například platforem Airbnb nebo Booking. Novela zákona umožní obcím a městům určit maximální počet dní v roce a také období, kdy bude, či nebude možné v bytech, které se nachází v bytových domech, nabízet tento typ ubytování. Novou předlohu o podnikání v cestovním ruchu vláda schválila v polovině července, ještě ji budou muset posoudit poslanci a senátoři.

„Každá metropole k tomu přistupuje nějak a nám toto chybělo,“ přiblížila. Omezit takto krátkodobá ubytování by obce a města mohly od druhé poloviny května roku 2026. MMR dlouhodobě upozorňuje na to, že krátkodobá ubytování přes on-line platformy omezují nabídku bytů pro bydlení, čímž vzniká tlak na zvyšování nájemného.

Novela zákona má také zavést elektronický systém e-Turista, kde se budou muset poskytovatelé ubytování registrovat. Systém pak hostitelům přidělí registrační číslo, které budou muset uvádět u všech nabídek. MMR si tak od systému e-Turista slibuje zejména lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy a s tím související větší výběr z poplatku z pobytu, který jde obcím, a na dani z příjmu. Registr bude podle MMR nejdříve asi půl roku fungovat ve zkušebním režimu, ostré spuštění se plánuje na 1. července příštího roku.

Kontrola toho, zda je v bytě poskytováno krátkodobé ubytování, by podle Doušové měla v prvé řadě být na samotné on-line platformě. „Pokud někdo bude přes ně chtít dát inzerát, tak bude muset mít to registrační číslo, takže tím pádem se automaticky musí zaregistrovat a my (MMR) to následně uvidíme,“ řekla. Na to, zda je adresa v registru zaevidována, se bude moci podívat například i obec. „Pak už se s tím dál dá samozřejmě pracovat, bude to asi podléhat nějakým správním úkonům a tak dále,“ doplnila ředitelka.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) prohlásila, že regulaci vítá. S krátkodobými ubytováními přes on-line platformy je podle ní kromě zvyšování cen nemovitostí spojené také stěhování rezidentů pryč z centra, rušení klidu či nárůst množství odpadků. „Chápu, že je to moderní trend, chápu, že se tomu vyhnout nedá, ale v takové míře, v jaké je to dnes, je to naprosto nepřijatelné,“ uvedla.