Obyvatelé světových metropolí se bouří proti turistům

V oblíbených turistických lokacích, jako jsou Barcelona a Benátky, přibývá lidí, kterým vadí návaly turistů. Rostoucí počty návštěvníků totiž zvyšují tlak na místní obyvatele i jejich životní náklady, například se citelně zvedají ceny nájmů nebo dochází k rušení nočního klidu. Zatímco někde dochází ke snahám turisty omezit, jinde se je města pokouší více zapojit do veřejného života a udržování pořádku.

Nedávno vyrazily do ulic v Barceloně na protest proti masové turistice tisíce lidí. Jen v červnu se místní nájmy oproti loňskému roku zvedly o osmnáct procent, prudce rostou i ceny nemovitostí. „Demonstrujeme proti turistifikaci Barcelony. Loni se město zcela přeorientovalo na turisty. A my chceme, aby to bylo město pro obyvatele, ne jen pro návštěvníky,“ prohlásil místní architekt Albert Valencia.

Barcelonská radnice se tak rozhodla, že navzdory nevoli majitelů přestane vydávat povolení k využívání bytů na krátkodobé pronájmy turistům. Do konce roku 2028 by tato praxe měla skončit úplně. „To nám umožní uvolnit deset tisíc bytů k pronájmům nebo prodeji. Ve zkratce je vrátit k využití pro obyvatele, kteří o ně nikdy neměli přijít,“ řekl starosta Barcelony Jaume Collboni.