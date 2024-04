PŘEHLEDNĚ: Benátky nově vybírají poplatek za vstup. Jak ho zaplatit a kdo má výjimku

Cena vstupného a jak zaplatit

Poplatek za vstup do centra Benátek platí vždy pro jeden kalendářní den a vyjde na pět eur, tedy asi 126 korun. Vstupné lze zaplatit on-line přes oficiální web , kde návštěvník po registraci a zaplacení částky obdrží QR kód.

Kód budou u hlavních vstupů do Benátek namátkově kontrolovat revizoři, kteří lidem porušujícím nařízení mohou udělit pokutu od padesáti do 350 eur (od 1260 do 8830 korun). Na přístupových místech by měla být jedna fronta pro turisty a druhá pro obyvatele a takzvané uživatele města, kteří do Benátek přijíždějí z jiných důvodů než za památkami.

Alespoň prozatím, kdy je nařízení v testovací fázi, se mohou ti, kteří si QR kód neopatří předem, zaregistrovat na některých přístupových místech nebo prostřednictvím mobilních telefonů, uvedli úředníci.