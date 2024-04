Začneme vybírat poplatky od turistů, potvrdil starosta Benátek

Systém zpoplatněného vstupu benátská radnice poprvé spustí v období od 25. dubna do 5. května, kdy se v Itálii slaví osvobození od nacismu a fašismu a První máj. V tomto období se očekává velký nápor turistů. Dále se poplatek bude vybírat ve vybrané dny do 14. července.

Turisté starší 14 let, kteří v Benátkách nepřespí v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, si před vstupem do města budou muset pořídit QR kód. Ten mohou získat například na webové platformě města po uhrazení poplatku pět eur na osobu. Zaplacení by mělo být možné i u hlavních vstupů do Benátek.

Podle Brugnara budou kontroly zaplacení příspěvku namátkové. Podle něj by se tak při vstupu do města neměly tvořit fronty. Uhrazení poplatku se nebude kontrolovat od 16:00 do 08:30. Za neuhrazení hrozí pokuty od 50 do 300 eur (od 1250 do 7500 korun).