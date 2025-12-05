Burkina Faso propustila vězněného Čecha


Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, kteří byli v uplynulých měsících zadrženi v Burkina Fasu a nařčeni ze špionáže, bylo propuštěno na konci října, napsala s odvoláním na prohlášení organizace agentura AFP. V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.

Vojenská junta, která v zemi převzala moc v září 2022, zrušila letos v červenci oprávnění k činnosti 21 nevládním organizacím včetně INSO. Úřady poté postupně zadržely osm zaměstnanců organizace, mezi nimiž byli čtyři občané Burkina Fasa, Malijec, dva Francouzi a Čech.

Přestože k prvním zatčením došlo již v červenci, úřady věc oznámily až počátkem října. Podle ministerstva bezpečnosti shromažďovala INSO citlivé informace a předávala je cizím státům. Organizace obvinění ze špionáže odmítla.

Vůdce Burkina Fasa Ibrahim Traoré s vojáky

„Jako humanitární organizace jsme i nadále odhodláni podporovat humanitární organizace v bezpečném poskytování pomoci všem potřebným,“ uvedla v pátečním prohlášení INSO s tím, že v Burkina Fasu působí od roku 2019.

Od roku 2022 je prozatímním prezidentem země Ibrahim Traoré, který stál v čele vojenského převratu v témže roce. Traoré podle AFP prosazuje protizápadní politiku, odpoutává zemi od někdejšího koloniálního vládce Francie a naopak posiluje vztahy s Ruskem.

Lidskoprávní organizace viní vládnoucí armádu z toho, že potlačuje politickou činnost a svobodu projevu v zemi. Junta na konci března rozpustila tamní novinářské sdružení a zatkla dva jeho představitele, kteří odsoudili útoky na svobodu projevu.

