Vojenská junta západoafrické země Burkina Faso oznámila, že zatkla osm členů nevládní humanitární organizace včetně jednoho Čecha a dvou Francouzů. Všichni jsou kvůli nepovolenému shromažďování bezpečnostních informací obvinění ze špionáže a zrady, informovala v úterý večer agentura AFP. Tuzemská diplomacie o případu ví, komunikuje s rodinou dotyčného a zvažuje nejvhodnější způsob konzulární asistence.
V Burkina Fasu zatkli kvůli špionáži osm lidí. Je mezi nimi i Čech, píše AFP
Zatčení pracovali pro nevládní organizaci INSO se sídlem v Haagu, která se specializuje na humanitární bezpečnost a poskytuje především bezpečnostní analýzy pro jiné humanitární organizace. Podle ministra bezpečnosti Mahamadoua Sany byli zadrženi jeden Malijec a čtyři občané Burkina Fasa spolu s Francouzem, Francouzkou a Čechem, kteří působili jako ředitel místní pobočky, jeho zástupkyně a náměstek generálního ředitele.
„INSO je zahraniční nevládní organizace vedená cizinci, která shromažďovala a poskytovala zahraničním mocnostem citlivé bezpečnostní informace, jež by mohly poškodit národní bezpečnost a zájmy Burkina Fasa,“ dodal Sana.
Úřady zatkly ředitele pobočky na konci července, kdy bylo fungování organizace na tři měsíce pozastaveno kvůli shromažďování citlivých údajů bez předchozího povolení. Navzdory tomu někteří vedoucí pracovníci podle ministra pokračovali tajně nebo nepřímo v činnostech, jako bylo shromažďování informací či osobní a on-line schůzky. Náměstek se na začátku září vydal do metropole Ouagadougou.
Vláda země se přiklání k Rusku
V Burkina Fasu od září 2022 vládne autoritářská junta Ibrahima Traorého, která podle svých slov prosazuje suverénní politiku. Od té doby také uskutečnila rozsáhlé reformy včetně odložení voleb, které by vedly k návratu civilní vlády. Ty se měly konat už loni, junta ale období přechodu k demokracii prodloužila do července 2029.
Západoafrická Burkina Faso se od roku 2015 potýká s útoky islamistických radikálů. Z toho důvodu požádala o pomoc Francii, svého tradičního partnera, se kterým zemi pojí koloniální minulost. Francii se ale džihádisty nepodařilo porazit, africká země se proto po puči od Paříže odvrátila a v boji proti islamistům se přiklonila k Rusku – stejně jako vojenské junty v Nigeru a Mali. Francii pak Burkina Faso pravidelně obviňuje z pokusu o destabilizaci země.