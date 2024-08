Turisté přinášejí peníze i problémy, třeba opilce v ulicích či plná parkoviště

Události: Praha chce omezit turistické výpravy do barů (zdroj: ČT24)

Turistická sezona přináší řadě měst i podnikatelů spoustu peněz, jenže s přibývajícími návštěvníky se objevuje i více problémů. Například Praha teď připravuje regulaci organizovaných výprav po tamních barech a klubech. Se záměrem sice nesouhlasí společnosti, které takové akce organizují, ale podle ministerstva průmyslu je taková změna akceptovatelná. Rušení nočního klidu by mělo být podle resortu postihovatelné už teď. Turisté trápí také Mikulov, obyvatelé jihomoravského města si stěžují hlavně na problémy s parkováním.

Společnosti, které takzvaný Pub Crawl organizují, si od turistů berou několik desítek eur. Za to je vezmou na „místa, kde to žije“, tedy do různých hospod, barů či klubů. Ve skupinách jsou často i vyšší desítky lidí, někdy i silně posilněných alkoholem.

„Běžně bývají sedmdesátičlenné až devadesátičlenné skupiny. Máme zkušenost se skupinami, které měly silně přes sto padesát lidí, a to už je potom velká zátěž,“ konstatovala starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Právě Praha 1 teď přišla s návrhem, aby se podobné akce omezily. „Řešením je v podstatě omezení průvodcovských služeb mezi 22:00 a 6:00. To znamená, že jsme vyzvali hlavní město, aby v tomto smyslu upravilo tržní řád,“ vysvětlila starostka.

Podle radního a náměstka primátora pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) by ke změnám mohlo dojít už od příští sezony. Městská část očekává, že v noci díky tomu ubyde hluku i nepořádku.